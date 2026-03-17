17 de març de 2026

Cardona acollirà el Campionat de Catalunya de gravel amb una nova edició de la Via Salària

La prova, que se celebrarà el 22 de març, espera reunir ciclistes d'arreu del territori en un recorregut exigent de 112 quilòmetres

Publicat el 17 de març de 2026 a les 08:59

Cardona tornarà a ser epicentre del ciclisme gravel el pròxim 22 de març amb la celebració d'una nova edició de la Via Salària. La cursa, organitzada per la Penya Ciclista Mundo de Cardona, farà un pas endavant enguany acollint el Campionat de Catalunya de gravel i consolidant-se com una de les cites destacades del calendari.

Una prova que creix dins el calendari català

Després de l'èxit de la passada edició, la Via Salària repetirà presència dins la Copa Catalana de gravel i, com a novetat, serà també seu del Campionat de Catalunya de la disciplina. Aquesta doble condició reforça el nivell esportiu de la prova i preveu la participació de corredors federats d'arreu del país.

La competició forma part d'un calendari de set proves que recorre diferents punts del territori català i que busca consolidar el gravel com una modalitat amb estructura competitiva pròpia, sense perdre l'esperit d'aventura que la caracteritza.

Un recorregut exigent i amb paisatge emblemàtic

La cursa presenta un recorregut de 112 quilòmetres i més de 1.500 metres de desnivell positiu, amb alguns ajustos respecte a l'any anterior per afavorir un ritme més continu i trams més ràpids.

Els participants circularan per pistes, camins rurals i trams tècnics, en un itinerari que permetrà gaudir de paisatges singulars com la Muntanya de Sal de Cardona, el Castell de Cardona i altres espais del patrimoni natural i històric del municipi.

Obertura a nous participants

Una de les novetats d'aquesta edició és la possibilitat de participar-hi amb llicència de dia, fet que amplia l'accés a ciclistes no federats i reforça el caràcter obert de la prova.

L'organització preveu una elevada participació tant d'esportistes habituals del circuit com d'aficionats que volen descobrir aquesta disciplina.

Esport, territori i promoció local

La Penya Ciclista Mundo de Cardona, fundada l'any 1983, reafirma amb aquesta cita el seu compromís amb la promoció del ciclisme al territori. L'esdeveniment combina l'activitat esportiva amb la descoberta de l'entorn, oferint als participants l'oportunitat de conèixer el patrimoni i la gastronomia local.

