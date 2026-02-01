Diego Ocampo: «Hem competit molt bé tot el partit»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, no tenia cap mena de queixa de l’actitud dels seus jugadors. La bona mentalitat ha permès “competir molt bé tot el partit” al Baxi Manresa. El tècnic d’Ourense ha parlat de tres crisis que s’han produït durant el partit que han estat superades amb l’esforç col·lectiu. Tot i la derrota, la lluita és un motiu de satisfacció si bé el Baxi Manresa ha de millorar en aspectes com la pèrdua de pilotes o el control de les pilotes dividides.
L’inici del quart període ha generat frustració a les files bagenques després d’efectuar bones defenses que han acabat amb rebot i triple visitant. “Això ens ha desmolaritzat”, ha exclamat Ocampo.
Dani Pérez ha tornat després de vuit setmanes fora de l’equip. Ocampo demana paciència amb el base que només ha fet dos entrenaments abans de la seva reaparició. Ocampo valora molt la figura del capità de l’equip, ja que és un dels pocs jugadors generadors que té el Baxi Manresa.
De cara a dimecres, l’equip bagenc podria recuperar Agustín Ubal. La decisió sobre l’uruguaià es prendrà després d’una prova objectiva que es farà dilluns. Eli Brooks ho té una mica més complicat en patir una lesió rara que necessita repòs. Per la seva part, Hugo Benítez continua amb els seus problemes al turmell i s’espera que la setmana vinent comenci a trotar.
Ibon Navarro diu que guanyar al Nou Congost és sempre complicat
A la banda de l’Unicaja Màlaga, Ibon Navarro ha qualificat de “molt important” la victòria del seu equip en una pista tan complicada com és el Nou Congost. Els andalusos s’han sobreposat a la baixa per lesió d’Alberto Díaz. Kendrick Perry s’ha multiplicat en absència del seu company. Navarro ha destacat la solidesa del seu equip ja que els ha permès aguantar les envestides del Baxi Manresa.
El tram final del tercer quart i el començament del darrer han donat confiança als seus jugadors.