El Baxi Manresa cau a la pista del Gran Canaria a la Lliga U22 (90-73)

El Baxi Manresa va perdre amb claredat a la pista del Gran Canaria (90-73) en un partit de la Lliga U22 condicionat per un fluix segon i tercer quart. Tot i un bon inici dels bagencs, els insulars van capgirar el marcador i van sentenciar el duel a la represa.
Bon inici manresà
El Baxi Manresa va arrencar el partit amb bones sensacions i un joc sòlid que li va permetre dominar el primer quart. Els manresans van signar un parcial favorable de 15-22, mostrant encert en atac i bona intensitat defensiva davant el conjunt canari.
El Gran Canaria capgira el partit
Al segon quart el guió va canviar completament. El Gran Canaria va augmentar el ritme i va aprofitar les dificultats ofensives del Baxi Manresa per donar la volta al marcador. El parcial va permetre als locals arribar al descans amb un avantatge clar de 45-32.
Sentència després del descans
La sortida de vestidors va acabar de decidir el partit. Els insulars van imposar el seu joc i van ampliar la diferència fins al 73-50 al final del tercer quart, deixant el matx pràcticament resolt abans dels últims deu minuts.
Reacció final insuficient
En l'últim quart, el partit es va equilibrar i el Baxi Manresa va millorar les seves prestacions, aconseguint reduir lleugerament el desavantatge fins al definitiu 90-73. Tot i la reacció, la diferència acumulada va ser massa gran per optar a la remuntada.
Destaca Max Gaspa
A nivell individual, Max Gaspa va ser el jugador més destacat del Baxi Manresa, amb 10 punts, 7 rebots, 3 assistències i 5 pilotes recuperades, liderant l'equip en un partit complicat lluny del Nou Congost.