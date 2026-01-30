El líder Futsal Mataró posarà a prova el bon moment del Covisa Manresa al Pujolet

El Covisa Manresa rebrà aquest dissabte, 31 de gener, a 2/4 de 7 de la tarda, el Futsal Mataró al pavelló del Pujolet en partit corresponent a la Lliga Nacional de 2a B, grup 3. El líder de la categoria visitarà una pista on els manresans encadenen quatre victòries consecutives.
Duel de realitats oposades
El partit d'aquest dissabte al Pujolet enfrontarà dos clàssics de la categoria que arriben en moments diferents. El Futsal Mataró ho fa com a líder sòlid del grup, mentre que el Covisa Manresa afronta el duel conscient de la importància de fer-se fort a casa per mantenir les seves aspiracions per mantenir-se a la lliga.
Els manresans saben que el marge d'error és reduït i que el pavelló del Pujolet ha de ser clau per sumar punts davant rivals de la part alta de la classificació.
Un líder jove, treballat i golejador
El lideratge del Futsal Mataró no és cap sorpresa. El conjunt maresmenc, vigent campió, presenta un equip majoritàriament jove, amb talent i molt treballat. Els seus números ho avalen: només ha cedit un empat, davant el CN Sabadell (3-3), i una derrota, el novembre passat a Castelldefels (4-3).
Lluny de Mataró ha aconseguit victòries contundents, com l'1-8 a Santa Coloma o el 2-7 a Ibi, tot i que en altres desplaçaments recents els resultats han estat més ajustats. Actualment suma 46 punts, amb un partit menys per la suspensió d'un enfrontament al seu pavelló, i acumula 102 gols a favor i 38 en contra.
El Pujolet, fortalesa del Covisa Manresa
Pel que fa al Covisa Manresa, l'equip dirigit per Jairo Molero afronta una de les proves més exigents del curs, però amb la confiança que li dona el bon rendiment com a local. Els manresans han guanyat els últims quatre partits disputats al Pujolet, un factor clau per competir davant el líder.
Precedent ajustat a la primera volta
En el partit de la primera volta, disputat al pavelló TM Roca, el Covisa Manresa va competir fins al final, però va acabar caient per 3-2 en els darrers minuts. Aquest precedent reforça la idea d'un duel intens i competitiu aquest dissabte a Manresa.