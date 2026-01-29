Marcis Steinbergs es converteix en l'estranger amb més partits jugats amb el Baxi Manresa

Marcis Steinbergs ha assolit una doble fita en el partit que ha enfrontat el Baxi Manresa amb el Cluj-Napoca. Per un cantó ha igualat Joan Creus a la primera posició de partits jugats amb la samarreta bagenca en competicions europees amb un total de 58 partits. La setmana vinent, contra el Reyer Venècia tindrà l'ocasió de posar-se líder en solitari.\r\n\r\nL'altra dada històrica que ha aconseguit el pivot letó és la de convertir-se en el jugador estranger amb més partits disputats amb l'equip bagenc. Steinbergs suma un total de 213 partits comptant Lliga Catalana, Lliga ACB, Copa, Basketball Champions League i Eurocup.\r\n\r\nSteinbergs va arribar al Baxi Manresa la temporada 2021-22 procedent del Gran Canaria. Poc a poc ha assumit protagonisme fins a convertir-se en un jugador important tant per a Pedro Martínez com per a Diego Ocampo.\r\n