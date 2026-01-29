Marcis Steinbergs es converteix en l'estranger amb més partits jugats amb el Baxi Manresa

29 de gener de 2026

Publicat el 29 de gener de 2026 a les 07:27

Marcis Steinbergs ha assolit una doble fita en el partit que ha enfrontat el Baxi Manresa amb el Cluj-Napoca. Per un cantó ha igualat Joan Creus a la primera posició de partits jugats amb la samarreta bagenca en competicions europees amb un total de 58 partits. La setmana vinent, contra el Reyer Venècia tindrà l'ocasió de posar-se líder en solitari.

L'altra dada històrica que ha aconseguit el pivot letó és la de convertir-se en el jugador estranger amb més partits disputats amb l'equip bagenc. Steinbergs suma un total de 213 partits comptant Lliga Catalana, Lliga ACB, Copa, Basketball Champions League i Eurocup.

Steinbergs va arribar al Baxi Manresa la temporada 2021-22 procedent del Gran Canaria. Poc a poc ha assumit protagonisme fins a convertir-se en un jugador important tant per a Pedro Martínez com per a Diego Ocampo.

