Diego Ocampo: «La victòria accelera el procés de millora»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, ha començat resumint el partit lamentant un altre cop la mala posada en escena del seu equip davant el Cluj-Napoca. Els bagencs han començat sense ritme ni mentalitat i això els ha fet anar a remolc. Però pas a pas, amb una bona defensa i el control en el rebot el Baxi Manresa ha reaccionat per entrar de nou al partit. Els llançaments de tres també han ajudat, però l'entrenador gallec demana als seus jugadors altres aspectes del joc.
Ja a la segona part, de nou una millora en defensa han permès una millora en el joc de l'equip que ha aportat bon feeling. En aquest punt, un excessiu nivell d'excitació ha anat en contra d'un Baxi Manresa que, tot i això, ha sabut gestionar les darreres jugades per endur-se la victòria.
El triomf implica la classificació del Baxi Manresa per a la següent fase de l'Eurocup. Ocampo ha explicat una cadena evolutiva que començar per entrenar i treballar bé per poder competir i poder guanyar partits. Aquestes victòries són les que tenen com a conseqüència aconseguir fites esportives. Malgrat la victòria, l'entrenador del Baxi Manresa no deixa de fer autocrítica i admet que encara hi ha moltes qüestions a millorar. Un dels aspectes que més valora Ocampo és que "la victòria accelera el procés de millora".
Marcis Steinbergs s'ha convertit aquest dimecres en el jugador estranger amb més partits jugats amb el Bàsquet Manresa. Ocampo valora molt tot el què aporta el letó. No tant en l'aspecte ofensiu sinó en tot en el què ajuda l'equip.
Mihai Silvasan creu que el seu equip ha d'aprendre a guanyar
Per part dels romanesos, Mihai Silvasan, s'ha mostrat molt simpàtic a la sala de premsa malgrat la derrota del seu equip. El tècnic romanès ha vist un partit molt igualat i demana als seus jugadors que aprenguin a guanyar-los a través de prendre bones decisions. Silvasan creu que d'experiències com la viscuda al Nou Congost serviran al Club-Napoca per aprendre. El tècnic de l'equip romanès demana unió a la seva plantilla en els dos partits de fase regular que queden per intentar quedar entre els sis primers de grup.