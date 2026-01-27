El Baxi Manresa U22 planta cara al Barça Atlètic però cedeix al Nou Congost (81-89)

El Baxi Manresa ha competit de tu a tu amb el Barça Atlètic a la Lliga U22, però ha acabat perdent per 81 a 89 al Nou Congost en el partit avançat de la quarta jornada de la segona fase. Un parcial desfavorable al segon quart ha estat determinant en un enfrontament que, fora d'aquest període, s'ha mantingut molt equilibrat.
Un segon quart decisiu
El partit ha començat amb molta igualtat i un primer quart favorable als manresans per la mínima (21-20). No obstant això, el Barça Atlètic ha aprofitat el segon període per obrir una escletxa al marcador, arribant al descans amb avantatge de 36 a 47, un marge que acabaria sent clau en el desenvolupament del duel.
Reacció manresana sense premi final
A la represa, el Baxi Manresa ha tornat a ajustar el partit i ha competit amb el conjunt blaugrana. Tot i això, els visitants han sabut administrar l'avantatge i el tercer quart s'ha tancat amb un 58-69. En el tram final, els manresans no han pogut inquietar prou el rival i el marcador final ha estat d'81 a 89.
Torreblanca, el més destacat
Amb aquest resultat, el Baxi Manresa suma una victòria i dues derrotes en aquesta segona fase de la Lliga U22. Ferran Torreblanca ha estat el jugador més destacat del conjunt manresà, amb 16 punts, 5 rebots i 4 assistències.