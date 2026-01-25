El Baxi Manresa tanca una setmana fantàstica (91-84)

Setmana fantàstica al Nou Congost. El Baxi Manresa ha estat de nou un exemple de lluita i constància per derrotar el Morabanc Andorra, un rival directe a la classificació. En un partit en què ha manat la major part dels minuts, els de Diego Ocampo han sabut aguantar els atacs rivals i sumar la setena victòria de la temporada a la Lliga Endesa. A més, contra un rival directe. Acabada la primera volta, el Baxi Manresa té quatre victòries de marge sobre la zona de descens. Retin Obashoha, Marcis Steinbergs i Álex Reyes han liderat un atac manresà que també ha comptat amb Eli Brooks al tram final.
Eli Brooks, Retin Obasohan, Álex Reyes, Louis Olinde i Akobundu Kaodirichui-Ehiogu han sortit de començament per part del Baxi Manresa. Shannon Evans, Stan Okoye, Aaron Best, Kostas Kostadinov i Morris Udeze ho han fet pel Morabanc Andorra. El partit ha començat amb tensió competitiva a la pista. La cistella inicial del visitant Udeze l'han rebatut Brooks i Olinde (5-2, minut 2). Reyes, l'altre jugador que tornava després d'una lesió, ha inaugurat el seu compte personal ben aviat. Obasohan també era capaç d'anotar des de fora i situava el Baxi Manresa set punts a sobre (11-4, minut 4). El Morabanc Andorra ha aconseguit reaccionar fins igualar el partit. El Baxi Manresa ha aconseguit frenar la primera embranzida visitant. Però no la segona. Dos triples seguits de Kyle Kuric avançaven els andorrans (16-19, minut 8). Ocampo ho ha intentat solucionar reunint els seus jugadors. Els visitants han seguit dominant i han pogut mantenir els tres punts al seu favor a l'acabar el primer quart (19-22).
Steinbergs i Obasohan han estat encertats de cara a l'anella rival. Tres triples del letó i dues cistelles de dos punts del belga avançaven de nou el Baxi Manresa (32-26, minut 14). Reyes ha estat un altre jugador que també ha sumat quan ha tornat a la pista. Cinc punts de l'extremeny acostaven els bagencs a la seva màxima renda. Novament, el Morabanc Andorra ha tallat la ratxa local fins aconseguir empatar. Aquest cop el Baxi Manresa no s'ha deixat avançar. Reyes i Obasohan han seguit liderant l'atac manresà. Entre aquests dos jugadors i Steinbergs han sumat 26 dels 33 punts que ha fet el Baxi Manresa al segon quart. A més, els de Diego Ocampo han aconseguit vèncer la lluita pel rebot. Una esmaixada d'Olinde ha posat la cirereta per als bagencs a la primera part (52-41).
Al Baxi Manresa li ha acostat anotar a l'inici de la segona part. Pierre Oriola ha trobat xarxa quan s'havien disputat gairebé tres minuts. El targarí era tot coratge i aguantava sense massa queixa l'estopa que rebia dels rivals amb força permissivitat per part dels col·legiats. El Morabanc Andorra tampoc estava massa més encertat però aconseguia acostar-se una mica (56-48, minut 25). Però les ratxes que sovint té el món de l'esport han fet que el partit passés de la possibilitat d'igualar-se a un màxim avantatge a favor del Baxi Manresa amb el quart triple d'Steinbergs. Kuric ha volgut rescatar el seu equip amb el seu talent des de llarga distància. Els bagencs han minimitzat la reacció andorrana i afrontaven els darrers deu minuts amb vuit punts al seu favor (66-58).
El quart definitiu ha començat amb el Baxi Manresa castigat per les faltes personals. Tres comeses en menys de mig minut. La quarta no ha trigat en arribat. Totes les faltes fins al final del partit penalitzaven amb tirs lliures. Des del 4,60, el Morabanc Andorra ha aconseguit retallar fins els tres punts (76-73, minut 34). Mancava la cistella de Kao per fer aixecar els ànims del Nou Congost. El nigerià l'ha aconseguit i a la següent defensa ha clavat un tap que ha propiciat una contra culminada per Reyes. Brooks ha aparegut en un moment vital. Sis punts seguits del nord-americà eren or (84-81, minut 37). Les personals seguien molt descompensades i algunes eren si més no discutibles. Com una assenyalada a Kao que ha implicat anul·lar dos punts a Obasohan. El belga s'ha refet per multiplicar-se en atac i en defensa. Kao ha aportat un puntet més per col·locar el 89-83 a poc menys d'un minut per acabar. La diferència no era de bon tros definitiva. Dues males jugades del Baxi Manresa i l'anada al tir lliures dels andorrans afegien emoció a la matinal. Per sort per als d'Ocampo, els andorrans erraven al moment més important. Ha estat clau perquè els bagencs gestionessin els darrers segons. 91-84 per sumar la setena victòria de la temporada.
Incidències: Luis Miguel Castillo, Jorge Martínez i Ariadna Chueca han arbitrat el partit. Han eliminat Artem PustovyiAbans de començar el partit s'ha fet un minut de silenci en memòria de les víctimes dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz.