Diego Ocampo: «La victòria és un reforç positiu»

El tècnic del Baxi Manresa, Diego Ocampo, s'ha mostrat content una altra vegada de l'esforç que han fet tots els seus jugadors en la victòria davant el Morabanc Andorra. El gallec ha començat el seu anàlisi destacant la bona entrada del seu equip que s'ha torçat al tram final del primer quart amb algunes pèrdues de pilota que han generat males sensacions. Just el contrari d'un segon quart on els bagencs han anat de "menys a més" fent bé el què havien fet malament als primers deu minuts. Ja a la segona part, la mala entrada del Baxi Manresa ha estat per unes causes que Ocampo assegura "haver detectat". Al tram final, la personalitat amb què ha jugat el quadre manresà ha estat cabdal. Com també hi ha estat el control del rebot defensiu. El Baxi Manresa només ha deixat escapar sis rebots sota la seva cistella. Ocampo creu que el triomf serà "un reforç positiu".
Eli Brooks i Álex Reyes han tornat a l'equip després de les seves lesions i han estat titulars. La raó és que en casos com aquests els tècnics prefereixen que comencin el partit ja que estan calents després de fer la roda d'escalfament i així s'eviten riscos de recaiguda. Posteriorment, cal evitar que els jugadors es refredin. Els dos jugadors es troben bé després de la disputa del partit. "Tenen talent i bona mentalitat. Són un exemple per als més joves", ha explicat Ocampo. De Brooks ha afegit que "és un jugador intel·ligent". Això fa que costi menys integrar un jugador que ha arribat a mitja temporada i que, a més, ha patit una lesió.
El Baxi Manresa podria recuperar més jugadors recentment. Dani Pérez s'ha sotmès a unes proves que han estat positives i dijous es reincorporarà a la dinàmica d'entrenaments de l'equip. Per la seva part, Hugo Benítez continua tenint el turmell inflat i no se sap quan estarà disponible. En cap cas, el Baxi Manresa forçarà cap dels dos jugadors.
Després de la disputa de la primera volta de la Lliga Endesa i 15 partits de l'Eurocup, el Baxi Manresa ha guanyat setze partits i n'ha perdut també setze. L'entrenador de l'equip no fa massa cas a les estadístiques i prefereix parlar del dia a dia. "Les xifres deshumanitzen l'esport", ha acabat dient.
Joan Plaza explica que les pèrdues i les errades al tir lliure han estat clau
Al cantó andorrà, Joan Plaza ha lamentat aspectes com les pèrdues de pilota i els deu tirs lliures fallats pels seus jugadors. Han estat punts que han influït en la derrota d'un equip per a qui no ha tingut cap retret i que ha competit el partit fins al final.
L'entrenador del Morabanc Andorra creu que les set derrotes seguides del seu equip representen una motxilla que pot canviar quan arribi una victòria. Plaza, responent a la premsa andorrana, ha comentat que es mostraria comprensiu si des de la junta directiva es decidís prescindir dels seus serveis.