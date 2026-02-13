El Covisa Manresa rep el CCR Castelldefels en un duel clau per a la permanència

El Covisa Manresa afrontarà aquest diumenge un partit decisiu al grup del Campionat Nacional de Segona Divisió B. Els manresans rebran el CCR Castelldefels a les 6 de la tarda al Pavelló Municipal El Pujolet, en un enfrontament amb entrada gratuïta i amb bona part del futur en joc.
Duel directe per evitar el tall
El conjunt visitant és sis punts per sobre dels manresans, fet que converteix el duel en transcendental. Una derrota ampliaria la distància fins als nou punts, mentre que la victòria permetria als del Pujolet mantenir-se vius en la lluita per la permanència. El CCR és ara mateix el rival directe que marca la salvació.
Els números reflecteixen la igualtat i la necessitat dels locals: el Castelldefels suma 20 punts, amb 67 gols a favor i 81 en contra, mentre que el Covisa presenta 68 gols marcats i 97 encaixats. A la primera volta, els del Bages van caure per un ajustat 5-4.
Baixes i reforços a la convocatòria
El Covisa Manresa no arriba en les millors condicions. Són baixa confirmada per lesió Mujal, Santa, Asis, Aaron i Ambrós -aquest últim pendent de l'evolució mèdica-. Jordi Sánchez jugarà, tot i arrossegar molèsties físiques.
Com a nota positiva, debutaran Bermusell i Piquer, i també entraran juvenils a la convocatòria, previsiblement Morros i Cañal. El CCR, per la seva banda, encara no ha guanyat fora de casa, amb set derrotes i dos empats en nou desplaçaments, un precedent que el Covisa Manresa espera aprofitar per sumar tres punts vitals.