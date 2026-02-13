El CE Manresa visita el Camp d'Esports de Lleida amb el liderat en joc

El CE Manresa afronta aquest diumenge a les 5 de la tarda un desplaçament exigent al Camp d'Esports Municipal de Lleida, on s'enfrontarà al Lleida Esportiu en la jornada del grup 5 de la Tercera RFEF. Els manresans són actualment colíders -tercers a la classificació però amb els mateixos punts que els dos primers-, mentre que els lleidatans ocupen la setzena posició, en plaça de descens a la Lliga Elit. Una victòria manresana els acostaria al lideratge en solitari del grup, ja que Cornellà i Badalona -els altres dos colíders- s'enfronten entre ells.
Un rival en descens però reforçat a casa
Malgrat la diferència classificatòria, el duel no admet confiances. Com analitza José Sánchez en la prèvia del partit, el Lleida presenta registres que no s'ajusten del tot a la seva situació a la taula. És el cinquè equip menys golejat com a local (10 gols encaixats) i ha mantingut la porteria a zero en set ocasions. Al Camp d'Esports encadena sis partits sense perdre, amb només dos gols rebuts en aquest període.
A més, suma quatre jornades consecutives sense conèixer la derrota i, si es tenen en compte només els partits de la segona volta, seria el sisè classificat del grup. Tot i això, arrossega dades preocupants: és l'equip menys golejador del campionat, amb 14 gols, i no ha guanyat cap partit en què ha encaixat el primer gol.
El repte de mantenir la dinàmica
El conjunt dirigit per Sergi Trullàs arriba en un gran moment de forma. El Manresa és el millor equip de la segona volta i acumula tres porteries a zero consecutives. Si aconsegueix una quarta al Camp d'Esports, igualaria una fita que només s'ha donat en cinc ocasions en categoria estatal.
Més enllà dels registres, el partit pot marcar la lluita pel liderat. El Manresa necessita sumar per consolidar-se en la pugna per l'ascens davant un històric que, tot i les dificultats, ha recuperat competitivitat en les darreres setmanes.