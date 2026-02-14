14 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

El veïnat del Vic-Remei revitalitza el parc de Casa Caritat amb una jornada comunitària

Una quarantena de persones participen en tasques de millora i obren un espai de debat per impulsar noves accions al barri

  • Jornada participativa al pati de Casa Caritat, aquest dissabte al matí -

ARA A PORTADA

Publicat el 14 de febrer de 2026 a les 18:03

El parc de Casa Caritat ha estat escenari aquest dissabte d'una jornada participativa impulsada per i veïns del barri del Vic-Remei de Manresa. Una quarantena de persones han pres part en una matinal que ha combinat treball comunitari amb veïns i entitats per millorar l'espai amb una trobada oberta per coordinar futures iniciatives veïnals.

Tasques de millora al parc

L'activitat ha començat a les deu del matí amb diverses actuacions de manteniment i embelliment del parc. Les persones participants han dut a terme feines de neteja, petites reparacions, pintura d'elements degradats i plantació de vegetació, amb l'objectiu de revertir la sensació de deixadesa que, segons els impulsors, s'havia anat accentuant en els darrers temps.

Amb una organització prèvia i materials senzills, el grup ha treballat de manera coordinada per dignificar l'espai i fer-lo més agradable per a l'ús quotidià del veïnat.

Espai de debat i coordinació

Un cop finalitzades les tasques al parc, la jornada ha continuat amb una tertúlia oberta per compartir impressions i plantejar noves accions comunitàries. L'objectiu ha estat generar un espai de confiança on posar en comú inquietuds i propostes per reforçar la convivència i la xarxa veïnal.

La trobada s'ha tancat amb un dinar compartit, pensat com un moment per consolidar vincles i donar continuïtat al procés iniciat. Els promotors confien que aquesta sigui la primera de diverses iniciatives per enfortir la cohesió al barri del Vic-Remei.

Et pot interessar