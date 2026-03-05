L'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós celebra 10 anys d'intercanvi amb el Lycée Jean Giraudoux

Un grup d'alumnes de l'Institut Gerbert d'Aurillac de Sant Fruitós de Bages ha viatjat aquest dijous cap a Châteauroux per participar en l'intercanvi educatiu amb estudiants del Lycée Jean Giraudoux. La iniciativa forma part del programa Batxibac i enguany commemora els deu anys de col·laboració entre els dos centres.
Durant l'estada, els estudiants participaran en diverses activitats educatives i culturals conjuntes amb l'alumnat francès, en el marc d'un projecte que al llarg d'una dècada ha permès a centenars d'estudiants viure una experiència d'aprenentatge i convivència internacional.
Un mural per simbolitzar els vincles entre els dos municipis
El viatge també inclou la participació de l'artista santfruitosenc Martí Creus, que aquests dies pintarà un mural commemoratiu al Lycée Jean Giraudoux. L'obra reproduirà el mateix disseny que es va realitzar el mes d'octubre passat a l'Institut Gerbert d'Aurillac.
La iniciativa sorgeix d'una proposta de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages amb l'objectiu de reforçar els llaços entre els dos municipis i deixar constància visual d'aquest projecte educatiu compartit.
El mural combina elements representatius de Sant Fruitós de Bages i de Châteauroux i vol simbolitzar l'esperit de convivència i cooperació que ha marcat els deu anys d'intercanvis entre els dos centres.
Inauguració prevista la setmana vinent
La inauguració del mural està prevista per dimecres vinent i comptarà amb la presència de l'alcalde i el regidor d'Ensenyament de Sant Fruitós de Bages, així com de representants institucionals francesos.
Amb aquesta acció es vol consolidar un projecte d'intercanvi educatiu que, al llarg d'una dècada, ha contribuït a reforçar les relacions entre els dos municipis i a fomentar l'aprenentatge i l'intercanvi cultural entre els estudiants.