La comèdia «Cunyades» arriba a Sant Fruitós amb Fermí Fernández i Jordi Ríos

El Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages acollirà el dissabte 7 de març la representació de la comèdia Cunyades, una obra escrita i dirigida per Ramon Grau i interpretada per Fermí Fernández, Jordi Ríos, Mònica Pérez i Miriam Tortosa. L'espectacle proposa una història plena d'humor i situacions esbojarrades que gira al voltant d'una disputa familiar pel control d'un negoci. La funció començarà a les 8 del vespre i les entrades ja es poden adquirir en línia.
Una història d'humor al voltant d'un negoci familiar
La comèdia Cunyades planteja una trama marcada pels conflictes familiars i les lluites de poder que es desencadenen arran de la mort d'en Manel Planas, propietari de la Impremta Planas i Fills. A partir d'aquest moment, el negoci familiar passa a mans dels seus dos fills, en Pere i en Pau.
Els dos germans mantenen una relació cordial i s'han entès sempre bé, però la situació es complica per la relació entre les seves esposes. La Berta i la Sara, les dues cunyades, mantenen una convivència marcada pels enfrontaments constants.
Dominadores, decidides i ambicioses, ambdues veuen en la desaparició del patriarca l'oportunitat ideal per assumir el control de l'empresa familiar. Aquest punt de partida dona lloc a una aferrissada disputa entre cunyades que desencadena una cadena de situacions còmiques i girs inesperats.
Un repartiment amb cares conegudes del teatre català
L'obra compta amb un elenc format per actors reconeguts del panorama teatral català. Fermí Fernández, Jordi Ríos, Mònica Pérez i Miriam Tortosa són els encarregats de donar vida als personatges d'aquesta història, combinant humor, tensió familiar i situacions absurdes.
Amb aquest repartiment, la proposta teatral aposta per una comèdia que juga amb els conflictes quotidians portats a l'extrem, una fórmula que busca connectar amb el públic a partir de situacions reconeixibles i diàlegs carregats d'ironia.
Funció dissabte al vespre
La representació tindrà lloc el dissabte 7 de març a les 8 del vespre al Teatre Casal Cultural de Sant Fruitós de Bages. La funció ja té totes les entrades exhaurides.
Les entrades per assistir a l'espectacle ja estan disponibles i es poden adquirir en línia al preu de 12 euros a través del web de venda anticipada.