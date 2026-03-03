Marc Balaguer pujarà al Kursaal amb «Jump», un viatge íntim entre èxit i fracàs

El Cicle RBLS (Rebels) tornarà aquest dijous, 5 de novembre a les 7 de la tarda a la sala petita del Teatre Kursaal amb l'obra Jump, escrita per Marc Balaguer i Jaume Viñas. El muntatge proposa una mirada personal sobre l'èxit i el fracàs a partir d'un diàleg interior en què l'actor es confronta amb el nen que va ser i amb les expectatives que han marcat el seu recorregut vital.
Balaguer, que es va donar a conèixer interpretant el personatge de Toni a la sèrie Polseres vermelles, construeix un relat escènic que parteix d'un record d'infantesa: la prova de saltar el plínton a la classe d'educació física, convertida en metàfora d'una societat que ens prepara obsessivament per triomfar però no ens ensenya a gestionar ni l'èxit ni el fracàs.
Un diàleg entre la fantasia i la maduresa
A Jump, el protagonista revisita els moments clau del seu passat per entendre com han condicionat el seu present. L'obra planteja preguntes incòmodes: quina responsabilitat té el nen que vam ser en la persona que som avui? Com es conviu amb un èxit precoç que pot convertir-se en llosa? I fins a quin punt fracàs i triomf són dues cares d'una mateixa moneda?
El muntatge es presenta com un exercici d'introspecció que combina emoció, humor i reflexió, i que apel·la directament al públic jove, però també a qualsevol espectador que s'hagi sentit pressionat per les expectatives socials.
Entrades i descomptes
Les entrades per veure Jump tenen un preu de 15 euros, amb una tarifa reduïda de 6 euros per a menors de 30 anys. Es poden adquirir a les taquilles del Kursaal i a través del web del teatre.