El Baxi Manresa guanya a Badalona després de pròrroga i s'estrena a la segona fase de la Lliga U22

El Baxi Manresa s'ha endut una treballada victòria a la pista del Joventut de Badalona (80-92) després d'una pròrroga, en la jornada 2 de la segona fase de la Lliga U. El partit ha estat marcat per la igualtat constant en el marcador i s'ha resolt en el temps afegit, on els bagencs han estat més encertats. Lucas Sánchez ha estat el jugador més destacat del conjunt manresà.
Un partit d'alternatives constants
L'enfrontament entre Joventut i Baxi Manresa ha començat amb un ritme intens i amb els dos equips mostrant un nivell molt similar. Al final del primer quart, els manresans han aconseguit una lleugera renda favorable (17-21).
La igualtat s'ha mantingut durant el segon període i cap dels dos equips ha aconseguit obrir diferències significatives. El Joventut ha respost a cada intent d'escapada del Baxi Manresa, i s'ha arribat al descans amb empat al marcador (37-37), reflectint la màxima equitat del joc vist fins aquell moment.
Final ajustat i pròrroga decisiva
Després del pas pels vestidors, el guió del partit no ha variat. El Baxi Manresa ha tancat el tercer quart amb un avantatge mínim (56-57). En els darrers minuts del temps reglamentari, la tensió ha anat en augment. Els bagencs s'han situat tres punts per sobre quan faltaven 52 segons per al final, però el Joventut ha reaccionat amb un triple i una bona acció defensiva que han tornat a igualar el marcador.
Amb 72-72 al final del temps reglamentari, els badalonins han disposat de les dues darreres oportunitats per decantar el partit al seu favor, però han fallat dos tirs lliures i un llançament de camp. Aquestes errades han portat el duel a la pròrroga.
En el temps afegit, el Baxi Manresa ha mostrat més solidesa i encert, tant en atac com en defensa, i ha sabut gestionar millor els moments clau per acabar imposant-se per un clar 80-92.
Lucas Sánchez, el més destacat
A nivell individual, Lucas Sánchez ha estat el jugador més valuós del Baxi Manresa. El bagenc ha signat una actuació completa, amb 14 punts, 9 rebots i 3 assistències, sent determinant tant en el joc interior com en la lectura del partit. La seva aportació ha estat clau per mantenir l'equip competitiu durant els moments més ajustats i per decantar la balança a la pròrroga.