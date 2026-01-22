El Baxi Manresa presenta la refundació de la seva Fundació

La Mútua Intercomarcal ha estat l'espai on el Bàsquet Manresa ha presentat la nova etapa de la Fundació Foment del Bàsquet que a partir d'ara es dirà Fundació del Bàsquet Manresa. O com ha dit el president del club bagenc, Josep Maria Herms, el què avui s'ha presentat ha estat "la refundació de la Fundació". Aquesta és la tercera pota del projecte de l'actual consell d'administració després del refinançament del deute i la remodelació del pavelló. Al costat d'Herms hi eren tres de les cares visibles del projecte. L'atleta olímpic Ánder Mirambell, que serà el gerent executiu, l'exdirigent del COI, Pere Miró, i l'assessor extern Josep Cortada que entre altres càrrecs ha ostentat el de director de la Fundació del Barça o de Neymar.
Herms ha agraït la feina feta durant tots aquests anys per tothom qui ha passat per la Fundació Foment del Bàsquet i creu que és un bon punt de partida. Un dels primers objectius serà obrir-se a l'exterior a través dels valors del bàsquet en general i del Bàsquet Manresa en particular. Per complir amb aquest objectiu, el president del Bàsquet Manresda va contactar amb Mirambell, Miró i Cortada ja que són experts en el món de l'esport i els valors. Properament, es presentarà el llibre d'estil de la nova etapa de la Fundació que centrarà la seva visió en la Catalunya Central sense deixar d'obrir-se al context internacional.
Mirambell ha protagonitzat el discurs més extens per explicar quin serà el tarannà de la Fundació del Bàsquet Manresa que es voldrà diferenciar d'altres que hi pugui haver a Lleida o Girona "ja que a Manresa es fan coses que no es fan a altres llocs". El punt de partida serà contribuir al benestar i la cohesió social a través del bàsquet i amb valors com el mon compartit, l'arrelament, la no discriminació, la responsabilitat social, l'educació integral, la salut i el benestar i l'acompanyament. La primera lletra de cada valor forma el nom de la ciutat de Manresa. Tot pensant en les persones que són el que forma el club. L'expracticant d'skeleton ha fet èmfasi en les diferents generacions de moltes famílies que fa anys que assisteixen als partits que es juguen al Nou Congost. Tot plegat desencadenarà en tres eixos que faran de pals de paller. El primer eix serà la comunitat i intergeneracionalitat, el segon, la formació integral i compromís actiu dels jugadors i el tercer, la inclusió i la cohesió social.
Per la seva part, Cortada ha definit el repte com a "apassionant" i es mostra optimista amb l'èxit del projecte. Creu que una de les diferències amb altres fundacions és una mirada que serà "endins i enfora" a la vegada. L'assessor extern creu que ara es fa una passa endavant i també agraeix la feina a uns predecessors que "ens ho han posat fàcil".
Miró ha estat el darrer en intervenir i ha recordat que quan va tornar a Manresa després de molts anys a Suïssa, Herms li va explicar la idea de la Fundació. Miró no va dubtar en acceptar pel seu sentiment manresà, per la importància que té el club per a la ciutat, per la resiliència que li permet lluitar contra rivals molt més potents econòmicament i la presència al projecte de figures com les de Mirambell i Cortada. Miró ha acabat la seva intervenció amb un petit discurs en anglès dirigit als jugadors estrangers agraint-los que juguin amb el Baxi Manresa i recordant-los que no només juguen per a un equip sino que "també representen una ciutat i una gent que viu molt el bàsquet".
L'acte ha acabat novament amb Herms prenent la paraula per recordar que el Baxi Manresa participarà al torneig Campeones per a jugadors amb discapacitat que organitza l'ACB i que tindrà Manresa com una de les seves seus. El club bagenc hi anirà de la mà d'Ampans i serà un dels primers actes de la nova Fundació del Bàsquet Manresa.