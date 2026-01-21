El Baxi Manresa suma una victòria èpica a l'últim segon (97-96)

Louis Olinde ha estat l'heroi del Baxi Manresa contra el Neptunas Klaipeda. L'alemany, cridat a ser un dels homes importants de l'equip, ha decidit amb una cistella al darrer segon la novena victòria del Baxi Manresa a l'Eurocup. Ha estat el punt final a una remuntada de disset punts. La victòria col·loca els bagencs en quarta posició del seu grup i els acosta a la següent fase. Diego Ocampo no ha recuperat cap dels lesionats i novament quatre jugadors de l'U22 han entrat a la convocatòria.
Retin Obasohan, Max Gaspà, Louis Olinde, Marcis Steinbergs i Akobundu Kaodirichui-Ehiogu han sortit de començament per part del Baxi Manresa. Harrison Cleary, Arnas Velicka, Donatas Tarolis, Aurimas Majasukas i Arnas Berrucka ho han estat per part del Neptunas Klaipeda. Els bagencs han començat marcant la pauta i obtenint petits avantatges. L'encert exterior ha estat important a l'inici de la confrontació. Olinde també ha estat un jugador amb gran protagonisme. L'ala-pivot alemany es troba més integrat a la dinàmica de l'equip i el seu rendiment ho agraeix. Semblava que el Baxi Manresa anava pel bon camí (15-10, minut 5). Un parcial de 0-7 canviava la situació i avançava els bàltics per primera vegada al marcador. Ocampo feia rotar els seus jugadors. Al tram final del primer quart han coincidit els jugadors de l'U22 Max Gaspà, Lucas Sánchez i Guillem Naspler. Velicka ha finiquitat els primers deu minuts amb un triple que situava el 22-24 al marcador.
El Neptunas Klaipeda ha seguit dominat el ritme i el marcador. El Baxi Manresa no permetia que el seu rival s'allunyés. Gaspà i Olinde anotaven de tres per mantenir el seu equip dins un marge raonable. Pierre Oriola, també des dels 6,75, igualava a 35 (minut 14). Tarolis sortia a escena i feia mal als bagencs. Girziunas també seguia lúcid. Tot i haver obtingut un mínim 37-35 al seu favor, el Baxi Manresa seguia a remolc. El trident format per Tarolis, Girdziunas i Velicka s'ha inflat a anotar sense que els bagencs ho poguessin compensar. La manca de continuïtat ha estat notòria. El 46-53 al descans no deixava bones sensacions a l'equip de Diego Ocampo.
Tarolis posava els deu punts de diferència només començar la segona part. El Baxi Manresa s'encaparrava a llençar de tres. Sense estar gens encertat. A més, les pèrdues de pilota eren una constant. El forat que el Neptunas Klaipeda generava començava a ser perillós. (50-67, minut 27). Una esmaixada de Kao ha despertat els manresans que han retallat deu punts en aproximadament dos minuts. La reacció no ha continuat. Els bàltics, beneficats per un dubtós criteri a l'hora d'assenyalar personals a un i altre cantó, han estirat la seva renda fins al 62-73 (minut 30).
El partit ha entrat en una fase de tensió ja al quart definitiu. Els col·legiats han assenyalat una antiesportiva a favor del Baxi Manresa que després han anul·lat. El criteri per assenyalar les personals seguia sent incomprensible per a tothom. El més greu era que qui menys ho entenia eren els mateixos jugadors. Poc a poc, els bagencs s'anaven acostant. Steinbergs sumava un triple que posava el 72-74 al marcador. Pierre Oriola amb un 2+1 culminava la remuntada (75-74, minut 33). Un punt a favor del Baxi Manresa era que el seu rival ja estava en bonus a manca de cinc minuts. Aconseguir anar al punt de personal i estar encertats podia ser clau. El Baxi Manresa ha aconseguit molts minuts després petits avantatges que el conjunt lituà eixugava des de la línia exterior. El trio arbitral s'ha superat i ha revisat una jugada dos minuts després que succeís. La revisió ha confirmat la decisió inicial. Waterman, inèdit fins llavors, sumava un triple que capgirava el marcador. Obasohan li ha tornat la pilota just abans de cometre la seva cinquena personal. De nou, Waterman ha sumat. Aquest cop des del punts de personal per establir el 93-93 a manca de 35 segons. Oriola no errava des dels 4,60. El Baxi Manresa ha decidit defensar l'atac rival. Però altra vegada Waterman castigava des amb un nou llançament de tres. 95-96 a manca de set segons. Olinde ha assumit la responsabilitat i ha anotat al límit. El trio arbitral ha revisat la jugada que ha confirmat la cistella. Victòria al límit d'un Baxi Manresa que s'acosta a la següent ronda (97-96).
Incidències: Anne Panther (Alemanya), Christian Theis (Alemanya) i Nick Van Den Broeck (Bèlgica) han arbitrat el partit. Han eliminat Retin Obasohan, Aurimas Majasukas, Arnas Velicka i Mindaugas Girdziunas. Abans de començar el partit s'ha guardat un minut de silenci per l'exjugador del CB Manresa Lluís Amat. Aquest minut també s'ha dedicat a les víctimes dels accidents ferroviaris de Gelida i Adamuz.