Sant Salvador de Guardiola declara el 2026 Any Pesarrodona en el 50è aniversari del triomf a la Vuelta

L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola ha declarat el 2026 com a Any Josep Pesarrodona, coincidint amb el 50è aniversari de la seva victòria a la Vuelta Ciclista a Espanya de 1976. La iniciativa vol reconèixer la trajectòria esportiva del ciclista guardiolenc, reivindicar el seu llegat i projectar el municipi a través d'una figura clau de l'esport català i internacional del segle XX.
Un reconeixement institucional a una figura històrica
La declaració de l'Any Josep Pesarrodona suposa un homenatge institucional a un dels esportistes més destacats que ha donat Sant Salvador de Guardiola. El ciclista va assolir el moment més rellevant de la seva carrera l'any 1976, quan es va proclamar guanyador de la Vuelta Ciclista a Espanya, una fita que el va situar entre els grans noms del ciclisme internacional de l'època.
Amb motiu del cinquantè aniversari d'aquest triomf, el consistori ha volgut impulsar un marc commemoratiu que vagi més enllà del record puntual i que permeti donar a conèixer la seva trajectòria esportiva a les noves generacions, així com posar en valor els valors associats a la seva carrera.
La declaració va ser aprovada per unanimitat de tots els regidors i regidores del ple municipal, que van destacar la trajectòria de Pesarrodona com un exemple d'esforç, tenacitat i compromís, uns valors vinculats a la constància i a la capacitat de superació que continuen sent plenament vigents.
Actes i activitats al llarg de tot el 2026
L'Any Josep Pesarrodona inclourà un conjunt d'actes i activitats que es desplegaran al llarg de tot el 2026, dedicats a repassar i divulgar la seva trajectòria esportiva i el seu impacte en el món del ciclisme. Aquest programa permetrà acostar la figura del ciclista a la ciutadania i reforçar el vincle entre esport, memòria i identitat local.
Dins d'aquest calendari, ja hi ha una data destacada: el 16 de maig, quan tindrà lloc l'homenatge institucional central. Aquesta cita ja s'ha presentat oficialment i serà un dels moments culminants de l'any commemoratiu.
La presentació de l'Any Pesarrodona s'ha fet amb imatges propietat de l'arxiu de Bages Turisme, amb autoria del fotògraf Carles Fortuny. Aquestes fotografies van ser realitzades l'estiu passat amb la participació de voluntaris del municipi i del mateix Josep Pesarrodona, i serviran com a material gràfic de referència de la commemoració.
Una oportunitat de projecció per al municipi
Més enllà del vessant commemoratiu, l'Any Josep Pesarrodona vol esdevenir una eina de projecció externa de Sant Salvador de Guardiola. El consistori considera que la figura del ciclista, que va situar el nom del municipi en el mapa de l'esport internacional del segle XX, pot contribuir a reforçar la visibilitat del poble i a generar noves oportunitats.
En aquest sentit, la iniciativa pretén promoure l'atracció de visitants, impulsar projectes estratègics vinculats al cicloturisme i dinamitzar el municipi a través d'activitats culturals i esportives. També es vol fomentar l'activitat física i els hàbits saludables, aprofitant el referent d'un esportista d'elit estretament vinculat al territori.
Teixir complicitats i compartir valors
Un dels objectius de l'Any Pesarrodona és també teixir complicitats entre la ciutadania, les entitats locals i els agents socials i econòmics del municipi. El projecte vol ser un espai de trobada i de treball compartit, amb el ciclisme i l'esport com a fil conductor.
La commemoració posa l'accent en la necessitat de preservar i compartir els valors associats a la trajectòria de Josep Pesarrodona, com l'esforç, la constància i la superació personal. Uns valors que, segons el consistori, mereixen ser reconeguts i transmesos com a part del patrimoni immaterial del municipi.