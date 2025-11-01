Èxit de públic a la Fira de la Torrada de Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ha celebrat aquest dissabte una nova edició de la Fira de la Torrada, que ha tornat a convertir el municipi en un punt de trobada festiu i familiar. Amb un temps suau i assolellat que convidava a sortir, centenars de visitants han omplert els carrers per gaudir de les activitats tradicionals, el mercat de pagès i artesania, i la música en directe.
Una festa de tardor amb identitat pròpia
La Fira de la Torrada s'ha consolidat com una de les cites més emblemàtiques del calendari de Tots Sants a la comarca. Durant tota la jornada, el Mercat de Pagès i Artesania ha ofert una àmplia varietat de productes agroalimentaris de proximitat i creacions artesanes, mentre els Ministrers del Sabre animaven l'ambient amb música tradicional.
Els brocanters i col·leccionistes han trobat el seu espai a l'avinguda de la Generalitat, amb el Mercat de Brocanters, ple de llibres antics, vinils i peces decoratives amb història. Paral·lelament, al pàrquing de l'Antic Ajuntament, la Plaça dels Oficis i Tallers ha ofert demostracions en viu de cistelleria, ceràmica i paper artesanal, molt visitades per famílies i curiosos.
Gastronomia, cultura i homenatges
La jornada ha estat marcada també per la bona gastronomia i la convivència. A la Taverna dels Torrats, el públic ha gaudit d'una arrossada popular i actuacions musicals al llarg del dia, que han contribuït a l'ambient festiu.
L'exposició del Cercle Cultural La Guíxola a Cal Valldeperes, dedicada a Assumpció Cots Vila en el marc del cicle Dones amb empenta, ha retut homenatge a la divulgadora de la pedra seca al municipi.
A més, el programa s'ha completat amb tast de castanyes, música en directe al carrer, sobretaula musical i microteatre del Festival Test.