Aleix Solernou guanya el Premi Gabriel Ferrater amb un poemari sobre la guerra a Gaza

El poeta i periodista de Sant Joan de Vilatorrada Aleix Solernou ha estat distingit amb el XLIV Premi Gabriel Ferrater de poesia per l'obra De pols i runa, un poemari centrat en la guerra a Gaza i el genocidi contra el poble palestí. El guardó, atorgat per Òmnium Baix Camp, es va lliurar el passat divendres a Reus, en el marc dels Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors i escriptores.
Un premi de prestigi per a una obra compromesa
Aleix Solernou ha estat el guanyador del XLIV Premi Gabriel Ferrater de poesia, un dels reconeixements literaris consolidats del país en l'àmbit de la poesia jove en llengua catalana. El guardó el concedeix Òmnium Baix Camp dins dels Premis Literaris Baix Camp per a joves escriptors i escriptores, un certamen que any rere any promou la creació literària i homenatja la figura del poeta reusenc Gabriel Ferrater.
L'acte de lliurament del premi va tenir lloc el passat a divendres a la Biblioteca Central Xavier Amorós de Reus, en una cerimònia que va reconèixer una proposta poètica marcada pel compromís social i la voluntat de donar veu al patiment col·lectiu.
De pols i runa, un recorregut pel dolor de la guerra
L'obra guardonada porta per títol De pols i runa i està formada per una vintena de poemes. El poemari traça un recorregut poètic pel dolor de la guerra, la pèrdua i la deshumanització, amb una mirada centrada en la guerra a Gaza i el genocidi contra el poble palestí. La veu poètica de Solernou es construeix a partir del compromís i la memòria, amb una clara voluntat de convertir el dolor col·lectiu en expressió literària.
Tal com assenyala el mateix autor, "el llenguatge del dolor és un llenguatge universal. I les guerres comparteixen un idioma comú que parla sobre rostres trencats pel patiment, civils afamats, cases en runes, camins d'exili, ferides obertes i la mort de persones innocents". Aquesta reflexió resumeix l'esperit d'una obra que busca interpel·lar el lector des de l'emoció i la consciència.
El reconeixement del jurat
El jurat del Premi Gabriel Ferrater va valorar especialment el compromís de l'obra, la força del llenguatge poètic i la capacitat de Solernou per transformar el dolor col·lectiu en una proposta literària sòlida. La decisió posa en relleu una poesia que no defuig la realitat ni els conflictes del present, i que entén la literatura com una eina de memòria i denúncia.
En aquest sentit, el poeta santjoanenc subratlla que "en un món que s'enfosqueix, amb l'avanç de les ombres de l'extrema dreta que galopen com la nit, volia recordar que la guerra també es va viure a prop de casa, i que aquí la gent també va haver d'escapar de les atrocitats d'una guerra". Una afirmació que connecta el conflicte actual amb experiències històriques més properes i que reforça el caràcter universal del missatge del poemari.
Trajectòria literària d'Aleix Solernou
Aleix Solernou Puig (Sant Joan de Vilatorrada, 1995) és poeta i periodista. És autor del llibre La revolta del poble (Edicions de L'Albí, 2020) i coautor de L'Abans de Sant Joan de Vilatorrada (Editorial Efadós, 2020). En els darrers anys, ha estat reconegut en diversos certàmens literaris d'arreu del país, fet que consolida una trajectòria en constant creixement.
Entre aquests reconeixements recents hi ha el Premi de Poesia Jove de Centelles 2025, la Flor Natural en els I Jocs Florals del Poble de Puig-reig, un accèssit al millor poema en el XXXII Premi Literari Miquel Bosch i Jover, i la condició de finalista del 8è Premi Ribera d'Ebre de Poesia Recitada.
Amb el Premi Gabriel Ferrater, Solernou suma un nou guardó de pes a la seva carrera i referma la seva veu com una de les propostes poètiques joves més compromeses del panorama literari català.