El Dr. Albert Altés, cap del Servei d'Hematologia d'Althaia, publica un llibre sobre el present i el passat de la medicina

El Dr. Albert Altés, responsable del Servei d'Hematologia de la Fundació Althaia, acaba de publicar 10 anècdotes per descobrir la medicina, un llibre que repassa moments clau de la història mèdica a través d'experiències professionals i reflexions actuals. El presentarà aquest dilluns 24 de novembre a Llibres Parcir de Manresa, i els beneficis es destinaran a projectes de mecenatge d'Althaia.
Un llibre per apropar la història de la medicina al gran públic
El Dr. Albert Altés Hernández, cap del Servei d'Hematologia de la Fundació Althaia, ha publicat 10 anècdotes per descobrir la medicina, una obra divulgativa que vol fer arribar al públic general la història recent de la pràctica mèdica a través de situacions i casos reals. El llibre aborda l'origen i l'evolució de diverses fites de la medicina contemporània utilitzant un llenguatge planer i accessible, amb la intenció de desmitificar conceptes, aportar criteri i generar reflexió sobre dilemes d'actualitat.
La presentació oficial tindrà lloc dilluns 24 de novembre, a les 7 de la tarda, a Llibres Parcir de Manresa, en un acte conduït per Alba Vall Vargas, infermera d'Althaia.
Un relat basat en experiències professionals
Aquesta nova publicació parteix de vivències recollides al llarg de la trajectòria professional del Dr. Altés, que utilitza cada anècdota per explicar avenços mèdics i farmacològics fonamentals. Al final de cada episodi, el llibre planteja qüestions polèmiques i actuals, convidant el lector a reflexionar sobre la pràctica clínica, la ciència, l'ètica i l'impacte social de la medicina.
Es tracta del segon llibre de l'autor, que l'any 2021 va guanyar el Premi d'Assaig Ricard Torrents Bertrana amb Som Virus.
Una edició amb finalitat solidària
Publicat per Llibres Parcir de Manresa, el llibre té una dimensió solidària: tots els beneficis es destinaran als projectes de mecenatge de la Fundació Althaia. L'obra també es presentarà l'11 de desembre, a les 6 de la tarda, a la Sala d'Actes del nou edifici de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Un autor amb una trajectòria consolidada en medicina, recerca i docència
El Dr. Albert Altés és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona i doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en hematologia i hemoteràpia, és expert en noves teràpies hematooncològiques i ha treballat com a hematòleg adjunt als hospitals Esperit Sant i Sant Pau.
Des del 2008 encapçala el Servei d'Hematologia i Hemoteràpia de la Fundació Althaia. En l'àmbit acadèmic, és professor agregat del grau en Medicina de la UVic-UCC i acumula més de 150 publicacions en revistes internacionals. També és vicepresident de l'Associació Espanyola d'Hemocromatosi i ha estat president de la Societat Catalana d'Hematologia i Hemoteràpia.