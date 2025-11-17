Althaia reuneix un centenar de professionals en una jornada clau d'urgències pediàtriques

Un centenar de professionals van participar divendres en la 43a Jornada d'Urgències en Pediatria de la Fundació Althaia, una cita de referència a Catalunya que va combinar actualització de coneixements, abordatge de casos clínics i tallers pràctics.
Una trobada consolidada per als equips d'urgències
La Fundació Althaia va celebrar divendres la 43a Jornada d'Urgències en Pediatria, que va reunir un centenar de professionals de tot el país especialitzats en l'atenció urgent infantil. La trobada, organitzada pel Servei de Pediatria d'Althaia, va tornar a esdevenir un espai d'intercanvi i formació per millorar la resposta davant situacions crítiques en pacients pediàtrics. La sessió inaugural va anar a càrrec de Montserrat Domènech Santasusana, directora assistencial, i de Sílvia Sánchez Pérez, cap del servei.
Teoria, pràctica i nous reptes a urgències
El programa va combinar ponències i tallers. Les dues taules Què cal fer? van abordar temes centrals per a l'atenció urgent pediàtrica: l'aplicació de la intel·ligència artificial, la seguretat en l'administració de fàrmacs en pacients crítics, la gestió d'incidents amb múltiples víctimes i el maneig de l'hemorràgia massiva. La participació activa va ser clau en la presentació de diversos casos clínics interactius.
Tallers especialitzats i alta participació
La part pràctica, molt ben valorada pels assistents, va incloure set tallers dedicats a radiologia pediàtrica, transfer de pacients traumàtics, immobilitzacions amb guix, gestió d'incidents de múltiples víctimes, ecografia articular i de parts toves, ventilació no invasiva i simulació pediàtrica.
La jornada va comptar amb ponents d'Althaia, de centres hospitalaris de referència com Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i Parc Taulí, així como de l'equip de recerca COPEDI-CAT, reafirmant el seu paper com a espai formatiu clau en urgències pediàtriques.