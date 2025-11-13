ICS Catalunya Central i Althaia sumen esforços per cuidar la salut mental en l'etapa perinatal

L'ICS Catalunya Central i la Fundació Althaia han celebrat la II Jornada de Salut Mental Perinatal per reforçar el treball conjunt en la detecció, prevenció i tractament dels trastorns mentals que poden afectar les dones durant l'embaràs i després del part. En sis anys, gairebé un miler de gestants han rebut atenció psicològica per ansietat o depressió a l'ASSIR, un servei clau dins d'aquesta xarxa multidisciplinària.
Una jornada per reforçar la coordinació en salut mental perinatal
Els trastorns mentals en l'etapa perinatal -que engloba l'embaràs i el postpart- afecten entre un 18% i un 25% de dones a Catalunya i a Espanya. Aquesta elevada prevalença els converteix en un problema de salut pública, tant per l'impacte que tenen sobre la qualitat de vida de les mares com per les conseqüències que poden derivar-ne en el vincle amb el nadó.
Amb l'objectiu de millorar la detecció, la prevenció i el tractament, l'Institut Català de la Salut (ICS) Catalunya Central i la Fundació Althaia han coorganitzat la II Jornada de Salut Mental Perinatal, una trobada que ha reunit un centenar de professionals de diversos àmbits: des de llevadores i psicòlogues fins a psiquiatres, obstetres i treballadores socials. La jornada ha servit per compartir coneixements i protocols entre els equips de l'ASSIR i els serveis de salut mental d'Althaia.
La responsable de l'ASSIR Bages, Solsonès, Moianès i Calaf, Nàyade Crespo, va subratllar la importància d'aquest espai de coordinació: "Fem aquesta jornada per compartir com acompanyem les dones des de la visita pregestacional fins al postpart, prevenint, detectant i tractant els trastorns mentals perinatals, també amb tractament farmacològic si és necessari".
Gairebé un miler de dones ateses per ansietat o depressió
El servei de Psicologia de l'ASSIR ha atès, en els darrers sis anys, gairebé un miler de dones derivades després d'un cribratge positiu d'ansietat o depressió. Des del 2019, les llevadores passen qüestionaris específics a les consultes d'embaràs per identificar símptomes emocionals.
Només el 2024, 235 gestants de les 1.680 que van fer el seguiment a l'ASSIR van donar positiu en els qüestionaris i van rebre atenció psicològica. La majoria de casos no requereixen un tractament prolongat, però sí un acompanyament proper de la llevadora, en coordinació amb medicina i infermeria dels equips d'atenció primària.
Crespo destaca que "l'aplicació sistemàtica dels qüestionaris de cribratge és clau per detectar els símptomes a temps i fer un bon acompanyament". Aquesta detecció precoç permet actuar abans que el malestar emocional derivi en un trastorn més greu o afecti el vincle amb el nadó.
La detecció de drogues durant l'embaràs, un repte pendent
Un altre eix central de la jornada va ser la detecció del consum de drogues durant l'embaràs, un problema que sovint continua infradiagnosticat. Per això, les consultes de llevadores incorporen cribratges sobre hàbits de consum de tabac, alcohol i altres substàncies, així com programes d'acompanyament específics.
A la zona del Bages, Solsonès, Moianès i Calaf, l'ASSIR disposa d'una consulta d'"embaràs sense fum", que combina el treball de llevadores i treballadores socials. L'any 2024 s'hi van atendre 110 gestants, amb una edat mitjana de 29 anys: 65 van fer seguiment per deshabituació tabàquica i 39 van aconseguir deixar de fumar, mantenint-se en abstinència un any després.
El treball coordinat amb el Centre d'Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS Bages) és essencial en aquests casos. En els darrers tres anys, el CAS ha atès 28 dones embarassades amb addiccions a substàncies com el cànnabis, la cocaïna o l'alcohol. "El consum de drogues en la dona gestant és una realitat i cal fer-ne un cribratge universal per poder-les acompanyar i prevenir conseqüències negatives", va remarcar Rosa Tejedor, coordinadora del CAS Bages.
L'atenció integral a la dona gestant
El treball conjunt entre l'ICS i Althaia es vehicula a través de l'Equip de Salut Mental Perinatal (SMP), creat l'any 2018. Està format per professionals de la salut mental, l'obstetrícia, les llevadores i el treball social. La seva missió és garantir un abordatge interdisciplinari i coordinat, integrant els diferents nivells assistencials: l'atenció primària, els serveis hospitalaris i els especialitzats en salut mental.
Aquest enfocament permet que les dones rebin una atenció integral i continuada des de la gestació fins al postpart. Les llevadores són la porta d'entrada principal, ja que mantenen un contacte estret amb les gestants i poden detectar precoçment els símptomes emocionals o les situacions de risc. A partir d'aquí, es treballa conjuntament amb psicòlogues, psiquiatres i treballadores socials, garantint una resposta adaptada a cada cas.
En els darrers tres anys, el Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) ha atès 93 gestants amb trastorns mentals greus, integrant el suport farmacològic i terapèutic dins del Programa Perinatal. Aquesta atenció especialitzada és clau per prevenir complicacions que podrien afectar tant la mare com el nadó.
Protocols compartits i abordatge farmacològic
Durant la jornada, els equips van presentar nous protocols i circuits d'actuació. Entre ells, el Protocol d'embaràs en salut mental perinatal, exposat per Nàyade Crespo, i el circuit d'intervenció segons el nivell de risc, a càrrec de les professionals de l'ASSIR Gemma Torra (psicòloga) i Txell Puig (treballadora social).
Un altre dels grans reptes debatuts va ser l'abordatge farmacològic dels trastorns mentals durant l'embaràs. Els psiquiatres Maria José Misa i Samuel Rodríguez van explicar com adaptar els tractaments a cada situació, minimitzant riscos però sense renunciar a l'eficàcia terapèutica. L'obstetra Elena Gómez va analitzar els efectes del consum de drogues en el desenvolupament fetal, mentre que Rosa Tejedor va tancar la sessió explicant com s'actua en casos d'addicció perinatal.
Un treball de xarxa que dona resultats
La directora assistencial de l'ICS Catalunya Central, Encarna Sánchez, i la cap del servei d'adults de salut mental d'Althaia, Meritxell Viladrich, van obrir la jornada destacant la importància de la col·laboració institucional. Aquesta segona edició consolida la voluntat d'ambdues entitats d'avançar cap a un model d'atenció més integrat i humà.
El treball conjunt entre l'ASSIR, els centres de salut mental i els hospitals està demostrant ser una eina efectiva per reduir l'impacte dels trastorns mentals perinatals, afavorir la detecció precoç i garantir un acompanyament continuat. L'objectiu final és que cap dona visqui sola el malestar emocional associat a l'embaràs o al postpart.
Com resumeix Crespo, "l'atenció a la salut mental perinatal és un repte compartit: cal una mirada global i coordinada per cuidar la dona i el seu entorn en una etapa tan decisiva de la vida".