Una jornada a Manresa destaca la qualitat de vida i els vincles com a clau per retenir talent

La sala de la Plana de l'Om de Manresa ha acollit aquest dimarts 4 de novembre una jornada sobre el talent organitzada pel col·lectiu 3Ct, amb el suport de l'Ajuntament. L'acte ha posat de manifest que la qualitat de vida, els vincles emocionals i la creació d'espais agradables són factors essencials per retenir i atraure persones qualificades al territori.
La jornada del talent, un espai de reflexió i experiències
L'activitat, organitzada pel col·lectiu 3Ct -integrat per Gest!, UManresa-FUB, UPC Manresa i Eurecat-, ha reunit professionals dels àmbits científic, tecnològic i cultural per reflexionar sobre com potenciar i retenir el talent a Manresa i la Catalunya Central. L'acte, celebrat a la sala de la Plana de l'Om, ha comptat amb la presència del regidor d'Empresa, Coneixement i Turisme, Joan Vila, i del president de Gest!, Josep Maria Sala, encarregats de donar la benvinguda.
Els assistents han coincidit que la qualitat de vida, el sentiment de pertinença i un entorn laboral agradable són sovint més determinants que els incentius econòmics a l'hora d'escollir on treballar i viure.
Reflexions des de la ciència i la cultura
La jornada ha inclòs dues ponències centrals a càrrec de Mar Reguant Ridó, economista especialista en economia de l'energia, i del cantant Natxo Tarrés. Reguant ha comparat la seva experiència professional als Estats Units d'Amèrica amb el retorn a Catalunya, destacant la importància de sentir-se arrelada: "Aquí puc pensar en català, i quan penso en català ho faig amb el cor. Això fa millor el meu treball".
Per la seva banda, Natxo Tarrés ha defensat els espais informals i la mentoria com a motors del creixement personal i col·lectiu: "Als marges de la societat és on les persones poden trobar-se i desenvolupar el seu talent. Algú que et fa confiança i t'escolta et fa créixer".
El talent científic i tecnològic: oportunitats i reptes
La primera taula rodona, dedicada al talent científic i tecnològic, ha estat moderada pel gerent territorial d'Eurecat Manresa i ha comptat amb Albert Giralt (Avinent), Toni Dorado (UPC Manresa), Aleix Revilla (emprenedor) i la mateixa Mar Reguant.
Els participants han coincidit que el Bages i el seu entorn disposen de molt talent, però que cal oferir-li oportunitats per executar projectes i espais intel·lectualment estimulants. Han definit el talent com "persones espavilades, amb capacitat i voluntat de fer que passin coses al seu entorn".
Cultura, creativitat i sostenibilitat del talent artístic
En el segon debat, dedicat al món de la cultura i les arts, hi han participat Natxo Tarrés, Pablo Testa (Manresa Teatre Musical i Ballet Clàssic Manresa) i Laia Giralt (compositora i intèrpret). Tots tres han coincidit que "la cultura és un dret, però també ha de ser un negoci que permeti viure'n als creadors i intèrprets".
Han destacat el paper del Teatre Kursaal com a motor de dinamització cultural i creació de públic, però han subratllat la necessitat de fer "un pas més" i convertir el territori en productor cultural, generant així noves oportunitats per al talent local.
Cloenda i actuacions musicals
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha tancat la jornada destacant els actius amb què compta la ciutat per fer-se atractiva al talent, i ha assegurat que el consistori continuarà treballant per afegir-hi nous incentius.
L'acte ha conclòs amb una mostra del talent emergent local: les actuacions de Clàudia Darwich i Uri Vera, joves cantants de Manresa Teatre Musical, que han posat el punt final a una jornada que ha reivindicat la importància de crear vincles, oportunitats i espais inspiradors per retenir talent a la ciutat.