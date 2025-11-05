Manresa obre ajudes per millorar les condicions laborals del personal de la llar i les cures

L'Ajuntament de Manresa ha obert la convocatòria d'ajudes destinades a persones que contractin o ampliïn la jornada laboral de treballadores de la llar o de les cures. L'objectiu és fomentar la regularització i millora de les condicions laborals en un sector altament feminitzat i sovint precaritzat. El termini per presentar sol·licituds finalitza el 14 de novembre.
Ajudes per a contractació i ampliació de jornada
Podran acollir-se a la convocatòria les persones físiques que aquest any hagin contractat o ampliat la jornada d'una treballadora per a tasques de cura de persones grans, dependents o infants, així com per a la realització de feines domèstiques com la neteja. En queden excloses les contractacions per a tasques de jardineria o conducció, així com la conversió de contractes temporals ja existents en indefinits.
Les ajudes cobriran l'import de les quotes de la Seguretat Social a càrrec de la persona ocupadora, corresponents al període comprès entre l'1 de gener del 2025 i el 31 de març del 2026. L'import màxim subvencionable és de 2.000 euros per persona beneficiària, sense establir cap mínim de jornada laboral.
Requisits per accedir a la subvenció
Per poder optar-hi, l'ocupador o ocupadora ha de ser una persona física, major d'edat, i ha d'estar empadronada i residir legalment a Manresa. També pot complir aquest requisit la persona contractada.
El servei s'ha de dur a terme al domicili de la persona contractant, tot i que també es preveu la possibilitat que la feina es desenvolupi al domicili d'una persona dependent, sempre que el contracte estigui formalitzat per familiars o tutors legals.
Fomentar la dignificació del treball domèstic
Amb aquesta convocatòria, l'Ajuntament de Manresa vol contribuir a dignificar les condicions laborals del personal de la llar i de les cures, un àmbit essencial per al benestar de les famílies però tradicionalment marcat per la precarietat i l'economia submergida.
Les persones interessades poden consultar les bases i presentar les seves sol·licituds fins al divendres 14 de novembre a través de la seu electrònica municipal o de manera presencial a l'OAC.