El Documental del Mes porta a Manresa el retrat d'una iraniana que resisteix a perdre les arrels

El Documental del Mes tornarà aquest dijous, 6 de novembre, a les 7 de la tarda, a l'Espai Plana de l'Om de Manresa, amb la projecció de L'últim cant nòmada, de la directora iraniana Marjan Khosravi. El film retrata la lluita d'una dona bakhtiari que, en un entorn hostil i patriarcal, defensa el seu dret a continuar vivint segons les tradicions nòmades del seu poble.
Una dona entre dues realitats
La protagonista del documental és Hajar, una dona de 55 anys que encarna la resistència d'un estil de vida en perill d'extinció. El film combina escenes actuals amb imatges d'arxiu del 1976, quan Hajar només tenia vuit anys i formava part de la vida quotidiana de la tribu bakhtiari, una comunitat nòmada del sud-oest de l'Iran. Amb el pas del temps, però, els canvis socials, la modernització i la pressió del canvi climàtic han anat reduint els espais per a aquesta manera ancestral de viure.
Una mirada crítica i poètica
Marjan Khosravi, reconeguda per la seva sensibilitat a l'hora de retratar les dones a l'Iran rural, construeix en aquest film un relat íntim i poètic sobre la llibertat personal, la identitat i la pèrdua d'un món antic. La traïció de la família de Hajar, que l'obliga a abandonar la vida nòmada, simbolitza la ruptura amb una tradició que desapareix davant l'empenta del progrés.