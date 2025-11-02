Manresa acollirà un homenatge al papa Francesc amb la presentació d'«El último cónclave»

Manresa serà una de les dues ciutats que acolliran el doble homenatge al papa Francesc amb motiu de la presentació del llibre El último cónclave. L'acte tindrà lloc el divendres 21 de novembre, a les 7 de la tarda, al convent de Santa Clara, i comptarà amb la participació de destacats vaticanistes i figures del món religiós i periodístic.
Manresa, escenari d'un homenatge al papa Francesc
El convent de Santa Clara de Manresa serà el divendres 21 de novembre l'escenari d'un dels dos actes del doble homenatge al papa Francesc, coincidint amb la presentació del llibre El último cónclave. L'altra trobada tindrà lloc el dia abans, a l'església de Santa Anna de Barcelona.
L'esdeveniment, d'entrada lliure, reunirà fidels, estudiosos i periodistes interessats en la trajectòria del pontífex argentí i en el seu llegat espiritual i pastoral. A més de ser una presentació editorial, vol esdevenir un reconeixement públic a la seva figura i al seu compromís amb els valors de la justícia, la pau i el diàleg.
Un llibre per entendre una transició històrica
El llibre, escrit pels reconeguts vaticanistes Elisabetta Piqué (del diari La Nación i amiga personal del papa Francesc) i Gerard O'Connell (America Magazine), ofereix una mirada privilegiada sobre el conclave que va culminar amb l'elecció de Lleó XIV.
Els autors analitzen la transició entre els dos pontificats, tot ressaltant els fils de continuïtat i les noves orientacions que marquen l'Església actual. La seva obra vol anar més enllà d'una crònica vaticana i convida a reflexionar sobre com la institució afronta els reptes de la tradició i la reforma en temps de canvi profund.
Veus destacades i debat obert
A Manresa, els autors conversaran amb Emilce Cuda, teòloga argentina i secretària de la Pontifícia Comissió per a Amèrica Llatina. L'obertura i la cloenda de l'acte anirà a càrrec de Sor Lucía Caram.
Els organitzadors defineixen la trobada com "un espai de fe, cultura i periodisme" que vol mantenir viu l'esperit de Francesc i la seva empremta en la consciència de l'Església.
El convent de Santa Clara
El convent de Santa Clara de Manresa, vinculat a la tradició ignasiana, acollirà aquest acte en un espai que vol simbolitzar l'esperit d'acollida, reflexió i compromís social que ha marcat el pontificat del papa Francesc.
L'homenatge és, segons els promotors, "una oportunitat per mirar amb gratitud el camí recorregut per Francesc i amb esperança el nou temps que s'obre amb Lleó XIV", en un moment en què l'Església continua buscant vies de reconciliació i diàleg en un món dividit.