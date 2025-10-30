Crida urgent: el Gran Recapte necessita multiplicar per nou el voluntariat al Bages i Moianès

El Banc dels Aliments fa una crida urgent a la ciutadania per cobrir els punts de recollida del Gran Recapte 2025 a les comarques del Bages, Berguedà i Moianès. A una setmana de l'inici de la campanya, només s'ha aconseguit un 15% del voluntariat necessari. La iniciativa, que es farà els dies 7 i 8 de novembre, serà clau per garantir aliments a les més de 3.500 famílies que en depenen a la Catalunya Central.
Calen 576 persones voluntàries i només n'hi ha 64 inscrites
El Taller de la Fundació Convent Santa Clara de Manresa ha acollit aquest dijous la presentació del Gran Recapte 2025, que enguany se celebrarà el 7 i 8 de novembre, tres setmanes abans del calendari habitual.
La campanya, impulsada pel Banc dels Aliments, necessita multiplicar per nou el nombre de voluntaris per poder garantir la recollida d'aliments als punts habilitats de les tres comarques de la Catalunya Central.
Actualment hi ha només 64 persones inscrites a través del web del Gran Recapte, quan en calen 576 per cobrir tots els espais de recollida: 356 al Bages, 172 al Berguedà i 48 al Moianès.
"Sense voluntariat, el Gran Recapte no pot funcionar", ha advertit Víctor Pedragosa, coordinador territorial del Banc dels Aliments, que ha fet una crida a la participació i al compromís ciutadà: "Hem d'aconseguir que tothom que pugui s'inscrigui al web per garantir que cap punt de recollida quedi sense cobertura".
Una crida al compromís, especialment dels joves
Durant l'acte, Sor Lucía Caram, fundadora de la Fundació Convent Santa Clara, ha apel·lat al "compromís col·lectiu" i, especialment, al paper de les noves generacions. "La Covid es va emportar moltes persones grans que feien de voluntàries, i ens cal que els joves prenguin el relleu", ha dit. Caram ha recordat que la Fundació atén 1.300 famílies cada mes, moltes d'elles amb treballadors pobres: "El Gran Recapte i la feina del Banc dels Aliments són vitals perquè ningú passi gana".
La religiosa ha alertat també que 442.000 nens i adolescents a Catalunya es troben en risc de pobresa i exclusió social, segons dades recents, i ha remarcat la importància d'una mobilització ciutadana massiva: "La solidaritat és la millor resposta davant la desigualtat".
40 punts de recollida i 3.500 famílies beneficiàries
Enguany hi haurà 40 punts de recollida repartits entre les tres comarques: 24 al Bages, 12 al Berguedà i 4 al Moianès. L'any passat, entre totes tres, es van reunir prop de 40.000 quilos d'aliments: 25.500 al Bages, 6.200 al Berguedà i 5.100 al Moianès. Aquesta xifra va permetre proveir durant dos mesos les set entitats socials que reparteixen aliments a la zona (4 al Bages, 2 al Moianès i 1 al Berguedà).
En total, 3.500 famílies reben ajuda alimentària tot l'any gràcies a les donacions recollides pel Banc dels Aliments i les seves entitats col·laboradores. "Un sol voluntari pot marcar la diferència", ha insistit Roser Brutau, vicepresidenta del Banc dels Aliments, que ha recordat que "a les botigues on hi ha voluntariat es recullen el doble d'aliments que en aquelles on no n'hi ha".
Què es pot donar i com participar-hi
El Banc dels Aliments recomana prioritzar productes bàsics i de llarga durada, com llegums precuinats, pasta, arròs, galetes, oli, llet i llet infantil de continuació. Les persones interessades poden apuntar-se a la campanya a través del web del Gran Recapte, on es pot consultar en temps real l'estat de les inscripcions per municipi i els punts de recollida on encara falta voluntariat.
A més, fins al 23 de novembre, es poden fer aportacions econòmiques directes per comprar aliments a través del web, del súper digital o del Bizum 33596. Els diners recollits es destinen a adquirir productes com oli, llet, conserves, peix, carn i ous, amb l'objectiu d'assegurar una alimentació equilibrada a les famílies ateses.
L'impacte d'una campanya essencial per al territori
El Gran Recapte és una de les principals mobilitzacions solidàries de Catalunya. L'any passat, la campanya va aconseguir 6,1 milions d'euros en aliments i donacions econòmiques, una xifra que va permetre garantir el subministrament a milers de famílies en situació de vulnerabilitat. A Catalunya, 230.000 persones reben ajuda alimentària gràcies als quatre bancs dels aliments del país, que treballen conjuntament amb més de 500 entitats socials.
Les dades de l'Idescat revelen que el 17,4% de la població catalana viu per sota del llindar de pobresa i que un 8,6% pateix pobresa material i social extrema, factors que evidencien la necessitat de mantenir i reforçar campanyes com el Gran Recapte. "El preu dels aliments continua disparat i moltes famílies no poden omplir la nevera", ha assenyalat Brutau, que ha destacat la importància de la cooperació amb empreses, supermercats i ajuntaments.
Una xarxa de solidaritat que creix amb el suport de tothom
A tot Catalunya, el Gran Recapte mobilitza més de 30 cadenes d'alimentació, mercats municipals i comerços de proximitat, que col·laboren amb el Banc dels Aliments en la logística, el transport i la difusió. En total, es preveu habilitar més de 2.000 punts de recollida arreu del país. Tot i això, al país encara falten més de la meitat dels 14.000 voluntaris necessaris per cobrir tota la xarxa de donació. Per això, des del Banc dels Aliments insisteixen que només calen quatre hores del temps de cadascú per contribuir de manera decisiva a la campanya.
"El Gran Recapte és molt més que una recollida d'aliments: és una mostra de la força col·lectiva d'un país que no vol deixar ningú enrere", ha conclòs Carles Playà, president de la DO Pla de Bages i col·laborador habitual del Banc dels Aliments.
En resum, el Gran Recapte 2025 afronta una edició clau marcada per la urgència i l'esperança. Amb només una setmana per davant i menys del 15% del voluntariat necessari, la crida és clara: cal multiplicar esforços per garantir que cap punt de recollida quedi buit i que milers de famílies del Bages, el Berguedà i el Moianès puguin seguir omplint el rebost gràcies a la solidaritat de tothom.