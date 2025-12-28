Mor de forma sobtada Lolita Rovira, maquilladora clau de la cultura popular bagenca

Lolita Rovira Borràs ha mort als 76 anys de manera sobtada i inesperada. Maquilladora molt vinculada a la vida cultural de Manresa i el Bages, va treballar durant dècades en festes, espectacles i mitjans locals, convertint-se en una figura imprescindible de l'escena popular.
Una mort inesperada a Manresa
Lolita Rovira Borràs ha mort aquest dissabte a Manresa a l'edat de 76 anys, segons ha avançat Regió7. La seva mort, sobtada i inesperada, ha causat una forta commoció entre familiars, amics i el nombrós entorn cultural amb qui havia compartit projectes al llarg de tota una vida. Rovira tenia quatre fills i era una persona molt coneguda i estimada a la capital del Bages, tant pel seu vessant professional com pel seu tracte proper i afable.
Una trajectòria lligada a la cultura i les arts escèniques
Tot i que professionalment també va ser auxiliar de clínica i esteticista, el nom de Lolita Rovira era especialment popular en el món de les arts escèniques i la cultura popular. El sobrenom de Lolita el va adoptar de gran, recuperant el nom amb què la cridaven quan era petita, i amb el qual es va acabar fent coneguda per tothom.
Durant uns anys va ser la maquilladora dels treballadors i convidats de Televisió de Manresa, una tasca que va contribuir a consolidar la seva projecció pública. Al mateix temps, va col·laborar en nombrosos esdeveniments festius i culturals de la ciutat, convertint-se en una peça clau de moltes celebracions.
Presència imprescindible en festes i tradicions
Rovira va maquillar participants de cites tan emblemàtiques com la Fira de l'Aixada, la Innocentada de Manresa i la cavalcada de Reis, amb la qual va col·laborar fins a les dues últimes edicions. La seva feina, sovint discreta però essencial, ajudava a donar vida als personatges i a fer possible la màgia d'aquests actes tan arrelats a la ciutat.
També havia participat a la Fira de les Bruixes de Sant Feliu Sasserra, amb el grup de Sant Joan Gog i Magog, així com en espectacles de diverses escoles de dansa. En diferents ocasions va pentinar els gegants de Manresa i també la pubilla i l'hereu, demostrant una gran versatilitat i estima per les tradicions locals.
Formació i experiència en escenaris i rodatges
Entre els anys 1988 i 1989, Rovira va iniciar una etapa com a docent impartint classes de maquillatge a la Sala Ciutat, una activitat que es va allargar pràcticament una dècada i que va permetre transmetre els seus coneixements a noves generacions. A més, va participar en rodatges cinematogràfics, aportant el seu talent en produccions professionals, en una de les quals va maquillar una actriu de renom com Ángela Molina.
Un llegat humà i professional
La mort de Lolita Rovira deixa un buit important en el món cultural manresà. El seu llegat va molt més enllà de la tècnica: queda el record d'una persona compromesa, generosa i sempre disposada a col·laborar perquè la cultura popular i les arts escèniques lluïssin amb tota la seva força.