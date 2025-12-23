Manresa reforça la seguretat al camí dels Tovots amb baranes al punt on va bolcar un bus

Operaris instal·len baranes al camí dels Tovots de Manresa a l'altura d'on va bolcar un bus el passat 9 de març. Les actuacions complementen la reparació del vial i la creació d'un nou accés per a vianants al barri de les Cots.
Millores al camí després del bolcatge
El 9 de març un bus urbà va bolcar al camí dels Tovots, sense causar ferits greus al conductor ni a l'únic passatger que hi viatjava en aquell moment. L'incident va posar de manifest l'estat deteriorat del vial, que s'anava enfonsant per un costat.
Per augmentar la seguretat dels vianants, l'Ajuntament ha començat a instal·lar baranes al llarg del camí, reforçant la protecció en aquest tram especialment crític.
Reparació del vial i actuacions complementàries
Les baranes arriben després que l'Ajuntament finalitzés a l'estiu la reparació integral del camí. Els treballs van incloure la substitució del talús de terra per un mur d'escullera de pedra de 60 metres de longitud, la consolidació de la base del vial i el pavimentat de tota l'àrea d'actuació amb aglomerat asfàltic. També es van dur a terme millores en altres punts malmesos del camí per garantir la seguretat dels usuaris.
Nou accés per a vianants al barri de les Cots
A més, el veïnat ha informat que s'està endreçant el vial d'accés a la zona de pràctiques i també es farà amb l'institut Guillem Catà, on s'obrirà un nou accés per a vianants al barri de les Cots. Aquest accés, situat a la façana de llevant de l'institut, ja compta amb graveta i facilitarà la circulació segura dels estudiants i veïns que es desplacen fins a les instal·lacions.