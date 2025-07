Finalitzen els treballs de reparació del Camí dels Tovots

L'Ajuntament de Manresa ha completat aquest cap de setmana les obres de reparació del Camí dels Tovots, al tram on el passat 9 de març es va produir un accident d'un autobús urbà. L'incident, que no va causar ferits de gravetat, va afectar tant el conductor com l'únic passatger que hi viatjava en aquell moment.

Els treballs han consistit en la substitució del talús de terra per un mur d'escullera de pedra al llarg de 60 metres. A continuació, s'ha reforçat la base del camí i s'ha pavimentat tota la zona amb aglomerat asfàltic. A més, l'actuació s'ha completat amb intervencions puntuals per reparar altres trams del vial que també estaven malmesos.

La parada de bus Guillem Catà - Cots continuarà fora de servei fins a nou avís.