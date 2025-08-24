24 de agost de 2025

«L'extrema dreta catalana és fruit del desencís de l'1-O»

Ricard Munné omple la plaça de la Música de Manresa en la seva xerrada sobre l'auge del moviment ultra

Publicat el 24 d’agost de 2025 a les 20:04
Actualitzat el 24 d’agost de 2025 a les 20:05

La plaça de la Música s'ha omplert de públic en la segona jornada del programa de la Festa Major Alternativa de Manresa per seguir la xerrada Extrema dreta catalana: el símptoma d'una derrota, pronunciada pel militant de l'Esquerra Independentista gracienc Ricard Munné, després del pregó de dissabte.

Tot i reconeixent que "és més fàcil establir el diagnòstic que fer propostes", Munné ha posat la situació actual del país, amb una extrema dreta de matriu catalana en auge com a resultat del desemparament que s'ha trobat part de l'independentisme després de la desfeta del procés.

"Durant aquella època es va deixar a banda la llengua i els trets culturals catalans amb la confiança que amb la independència ja es vertebrarien, però un cop va fracassar el moviment, va créixer el temor a perdre'ls", ha exposat. "L'extrema dreta, que no és tonta, va veure aquesta necessitat i va propagar idees com les de la gran substitució per incrementar la por a perdre la identitat", ha rematat.

Per aquest motiu, l'activista ha proposat combatre l'extrema dreta des d'un punt de vista de "moral forta -moral del senyor, segons Nietzsche-", o sigui, de forma propositiva. La xerrada ha finalitzat amb un torn obert de preguntes.

La jornada finalitza amb un taller i concert de salsa a càrrec d'El Patio i Andrés Echevarría, i música final a càrrec de DJ Nunu.

