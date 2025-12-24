Súria aprova un pressupost de 8,8 milions per al 2026, amb menys inversió que enguany

El ple municipal de Súria ha aprovat el pressupost per a l'exercici del 2026, que ascendeix a 8.843.250 euros, amb els vots favorables del PSC, l'oposició d'ERC i Junts i les abstencions de FP i GIIS. Els comptes registren una davallada del 23,13% respecte al 2025 i posen l'accent en el manteniment dels serveis municipals.
Aprovació amb majoria simple al darrer ple ordinari
El pressupost municipal del 2026 de Súria va quedar aprovat en la sessió ordinària del ple celebrada aquest dimarts 23 de desembre. El resultat de la votació va ser de 7 vots a favor del PSC, 4 vots en contra d'ERC i JxS i 2 abstencions de FP i GIIS.
El volum global del pressupost se situa en 8.843.250 euros, una xifra sensiblement inferior a la de l'exercici anterior. En concret, el descens és del 23,13% en relació amb el pressupost del 2025.
Menys pressupost després d'un any d'importants inversions
La reducció del pressupost s'explica, segons s'ha exposat durant el ple, pel fet que el pressupost del 2025 incorporava inversions de gran envergadura que ja s'han executat o es troben en la fase final. Entre aquestes actuacions hi ha la construcció de la Biblioteca-Centre Cultural, la renovació de la gespa del Camp Municipal de Futbol o la rehabilitació de Cal Ton Bató.
Un cop superat aquest cicle d'inversió intensiva, el pressupost del 2026 té com a objectiu principal garantir el bon funcionament dels serveis municipals, tenint en compte la situació econòmica actual i les necessitats previstes, especialment les vinculades a la posada en marxa de la nova Biblioteca-Centre Cultural.
Reforç dels serveis municipals bàsics
Un dels eixos centrals dels comptes del 2026 és el reforç de les prestacions municipals bàsiques. En aquest sentit, el pressupost posa una atenció especial en serveis com el Servei d'Atenció Domiciliària (SAD), el subministrament d'aigua potable, l'enllumenat públic, la neteja viària i la recollida selectiva de residus.
L'objectiu és assegurar la continuïtat i la qualitat d'aquests serveis essencials, considerats prioritaris després de l'esforç inversor realitzat en l'exercici anterior.
Inversions previstes per a l'any 2026
Tot i la reducció global del pressupost, el document aprovat inclou diverses inversions municipals per al 2026. Entre les principals actuacions previstes hi ha una partida de 100.000 euros per a l'adquisició de patrimoni i 90.000 euros destinats al pressupost participatiu dels barris.
També es contemplen inversions per a la millora de camins forestals municipals, amb 35.473,20 euros; una dotació de 20.000 euros per a l'enllumenat públic, i la mateixa quantitat per a mobiliari urbà i senyalització. Altres partides inclouen 18.000 euros per a la redacció de la modificació del projecte del SAIAR, 15.000 euros per a actuacions de reposició en edificis municipals i 10.000 euros per a millores en els equipaments esportius.
El pressupost també preveu inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge de la Brigada municipal, així com actuacions de millora al Cementiri Municipal i la finalització de l'equipament dels habitatges municipals de lloguer social.