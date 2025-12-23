La Pirata Brewing comparteix amb Súria el premi del 2025 com a millor cervesera

La cervesera surienca La Pirata Brewing va compartir aquest dissabte amb el municipi de Súria el premi que l'acredita com a millor empresa cervesera del 2025, obtingut al darrer Campionat Nacional de Cerveses, en un acte celebrat a la Sala del Portal.
Un reconeixement compartit amb el municipi
La Sala del Portal, al Casinet del Poble Vell de Súria, va acollir aquest dissabte 20 de desembre un acte de reconeixement a La Pirata Brewing, després que l'empresa hagi estat distingida recentment com a millor cervesera de l'any 2025 en el marc del Campionat Nacional de Cerveses. La trobada va servir per fer extensiu el guardó a la vila de Súria i posar en valor la relació entre el projecte empresarial i el municipi que l'ha vist créixer.
Durant l'acte, el cap i cofundador de La Pirata Brewing, Aran Leon, va lliurar simbòlicament el premi a l'alcalde de Súria, Albert Coberó, com a gest de voluntat de compartir aquest reconeixement amb el poble. El lliurament va voler visualitzar el vincle entre l'empresa i el territori, així com el paper del municipi en el desenvolupament del projecte cerveser.
L'agraïment institucional i el valor de marca Súria
En la seva intervenció, l'alcalde Albert Coberó va "agrair la feina i l'esforç" que han permès que La Pirata Brewing s'hagi convertit en una referència dins del món cerveser. Coberó també va subratllar que l'empresa contribueix de manera significativa a projectar el nom de Súria arreu, tant a nivell nacional com internacional, gràcies als reconeixements obtinguts i a la qualitat dels seus productes.
L'alcalde va posar en valor el fet que es tracti d'una empresa arrelada al municipi, capaç de combinar iniciativa emprenedora, innovació i projecció exterior, i va remarcar l'impacte positiu que aquest tipus de projectes tenen sobre la imatge i el dinamisme econòmic local.
La vinculació entre La Pirata i el poble de Súria
Per la seva banda, Aran Leon va destacar la importància de la vinculació entre Súria i La Pirata Brewing, tot recordant el recorregut de l'empresa i el suport rebut al llarg dels anys. El cofundador de la cervesera va expressar "l'agraïment al poble de Súria" en un trajecte empresarial que ha estat marcat per el creixement i el reconeixement dins del sector.
Leon va assenyalar que aquest èxit no és un punt final, sinó un estímul per continuar impulsant nous projectes i consolidant la presència de La Pirata Brewing en el panorama cerveser. En aquest sentit, va remarcar que compartir el premi amb el municipi era una manera de reconèixer l'entorn que ha fet possible aquest camí.
Set medalles en el darrer Campionat Nacional de Cerveses
El guardó com a millor cervesera del 2025 no ha estat l'únic reconeixement obtingut per La Pirata Brewing en el darrer Campionat Nacional de Cerveses. En aquesta edició, l'empresa surienca ha aconseguit un total de set medalles en diferents categories, fet que consolida la seva posició destacada dins del sector.
Al llarg de la seva trajectòria, La Pirata Brewing ha acumulat nombrosos premis i distincions tant en concursos nacionals com internacionals, gràcies a una aposta continuada per la qualitat, la creativitat i la identitat pròpia en l'elaboració de les seves cerveses.
Un brindis per celebrar l'èxit
L'acte de dissabte va finalitzar amb un brindis col·lectiu per celebrar aquest nou reconeixement de La Pirata Brewing. Entre les persones assistents hi havia també el regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, així com altres membres de la Corporació Municipal.