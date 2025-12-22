Súria impulsa tallers d'envelliment saludable i suport a cuidadores per reforçar el benestar

L'Ajuntament de Súria ha organitzat aquest mes de desembre dos tallers oberts sobre envelliment saludable i benestar de les persones cuidadores amb l'objectiu d'oferir eines de suport a les persones grans i al seu entorn familiar o personal. Les activitats s'emmarquen en les polítiques municipals de drets socials i han comptat amb la col·laboració de diferents administracions.
Eines per cuidar sense oblidar-se d'un mateix
El primer dels tallers, titulat Cuidar sense deixar de cuidar-nos, es va celebrar al saló de sessions de la Casa de la Vila i va posar el focus en el paper fonamental de les persones cuidadores. La sessió va abordar especialment la gestió de l'estrès que sovint acompanya les tasques de cura, així com la importància de preservar el benestar emocional i personal de qui té cura d'una altra persona.
Durant el taller també es van donar a conèixer diferents recursos de suport disponibles per a les persones cuidadores, tant a nivell municipal com supramunicipal, amb l'objectiu de facilitar l'accés a serveis d'acompanyament, assessorament i descans. La proposta va voler generar un espai de reflexió i d'intercanvi d'experiències entre les persones assistents, posant en valor la necessitat de reconèixer i cuidar el rol de les cuidadores dins la comunitat.
Recomanacions per a un envelliment saludable
El segon taller, sota el títol Cuida't per a un envelliment saludable, va tenir lloc a L'Esplai i es va adreçar principalment a les persones grans del municipi. El contingut de la sessió es va centrar en recomanacions de benestar físic i emocional, amb consells pràctics per mantenir una bona qualitat de vida durant el procés d'envelliment.
Entre els aspectes tractats hi va haver la importància de l'activitat física adaptada, els hàbits saludables, la cura de la salut emocional i la necessitat de mantenir relacions socials actives. El taller va incidir en la idea que l'envelliment saludable no només depèn de factors físics, sinó també de l'entorn, les relacions i l'actitud davant aquesta etapa de la vida.
Una aposta municipal pel benestar comunitari
L'organització d'aquests dos tallers s'inscriu dins de les activitats impulsades per l'àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Súria, amb la voluntat de complementar les prestacions d'atenció i assessorament personal que ja s'ofereixen habitualment des dels serveis municipals. La iniciativa respon a l'objectiu de promoure una atenció integral que tingui en compte tant les persones grans com el seu entorn cuidador.
La celebració dels tallers ha comptat amb la participació del Consell Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, fet que reforça el caràcter col·laboratiu de la proposta i la voluntat de sumar esforços per millorar el benestar i la qualitat de vida de la ciutadania de Súria.