El «capità» de terra endins: el projecte manresà que ha portat la nàutica professional on ningú l'esperava

Formar-se per treballar al mar des d'una ciutat d'interior pot semblar una contradicció, però és precisament el que impulsa el manresà Lluís Basiana Ribera. A través del centre ProNautic Training Centre i d'altres projectes empresarials vinculats a la seguretat i la formació professional, Basiana organitza cursos de marina mercant i titulacions nàutiques que combinen formació teòrica a Manresa amb pràctiques al mar. La iniciativa vol facilitar l'accés a aquestes titulacions a persones de l'interior del país i, alhora, trencar la idea que el món marítim només és accessible des de les ciutats costaneres.
De Manresa al mar: la trajectòria d'un enginyer naval
Lluís Basiana és enginyer naval i enginyer nàutic, una doble especialització que combina el coneixement sobre la construcció de vaixells amb la navegació professional. Després de formar-se en aquest àmbit, va treballar durant anys embarcat, especialment en serveis vinculats al salvament marítim i al transport de passatgers.
Aquesta experiència al mar li va permetre conèixer de prop el funcionament de la marina mercant i els requisits formatius que han de complir els professionals del sector. Entre aquests requisits hi ha els certificats regulats pel conveni internacional STCW -les normes de formació, titulació i guàrdia per a la gent de mar-, que estableixen els estàndards mínims perquè una persona pugui treballar a bord d'un vaixell mercant.
Amb el temps, Basiana també va començar a impartir formació especialitzada en aquest àmbit. Aquesta experiència com a formador va ser el punt de partida d'un projecte empresarial que acabaria prenent forma a través del grup Pro Training Center Group.
El naixement de ProNautic
Fa aproximadament set anys, Basiana va posar en marxa el centre ProNautic Training Centre amb l'objectiu de formar professionals del sector marítim. L'empresa es va constituir oficialment el 2020 amb seu a Manresa i amb l'activitat centrada en cursos especialitzats per a la marina mercant i la nàutica d'esbarjo.
Els inicis van ser modestos. Segons explica el mateix Basiana, els primers cursos es feien amb recursos limitats: material transportat en una furgoneta i sessions impartides a Barcelona mentre l'organització del projecte es gestionava des de Manresa.
Amb el temps, però, el centre ha anat creixent i ampliant l'oferta formativa. Avui ofereix cursos homologats orientats a obtenir certificats marítims, especialitats tècniques i titulacions per governar embarcacions. Aquests cursos permeten treballar en sectors diversos del món marítim, des del transport de mercaderies fins al turisme de creuers o els serveis offshore.
Què és la marina mercant i quins perfils hi treballen
La marina mercant engloba tots els professionals que treballen en vaixells dedicats al transport marítim, als serveis logístics o a altres activitats vinculades al mar. Dins d'aquest àmbit hi ha tres grans blocs professionals: navegació, màquines i serveis.
El primer inclou els capitans i oficials de pont, responsables de la conducció del vaixell. El segon agrupa els enginyers i tècnics de màquines que s'encarreguen del funcionament dels sistemes mecànics i energètics de l'embarcació. El tercer bloc correspon als serveis a bord, especialment en vaixells de passatgers, on treballen professionals de l'hostaleria, la restauració o l'atenció als viatgers.
Tots aquests perfils necessiten certificacions específiques per poder embarcar. La més bàsica és la formació en seguretat marítima, que ensenya com actuar en situacions d'emergència com incendis, evacuacions o abandonament del vaixell.
La singularitat de fer cursos nàutics a Manresa
Una de les particularitats del projecte de Basiana és que part de la formació es fa a Manresa, malgrat que la ciutat es troba a més de seixanta quilòmetres del mar.
El sistema combina sessions presencials a l'interior amb pràctiques al litoral. Les classes teòriques i alguns exercicis pràctics es poden realitzar a Manresa, mentre que les pràctiques de navegació es fan al Port Olímpic, on l'empresa també disposa d'instal·lacions.
Aquesta fórmula permet que estudiants de la Catalunya Central -o d'altres zones d'interior- puguin accedir a la formació sense haver de desplaçar-se constantment a Barcelona o a altres ports.
Segons Basiana, aquesta és una de les motivacions principals del projecte: descentralitzar la formació nàutica i apropar-la a territoris que tradicionalment han quedat al marge d'aquest sector.
Cursos de nàutica d'esbarjo: del PER al capità de iot
A més de la formació professional per a la marina mercant, el centre també ofereix cursos per obtenir titulacions de nàutica d'esbarjo. Entre aquestes titulacions hi ha la llicència de navegació, el patró de navegació bàsica, el patró d'embarcacions d'esbarjo (PER) o els títols de patró i capità de iot. Aquestes titulacions permeten governar embarcacions recreatives i són habituals entre aficionats a la navegació.
El model formatiu combina classes presencials -especialment per a continguts com la navegació amb cartes nàutiques o les comunicacions per ràdio- amb altres sessions que es poden seguir en línia.
La gira dels cursos nàutics
Una de les idees que ha impulsat Basiana és portar aquests cursos a ciutats de l'interior a través d'un model itinerant. El projecte ha començat a Manresa, però la voluntat és replicar-lo en altres municipis.
La iniciativa pretén organitzar diverses convocatòries anuals, combinant classes presencials en diferents ciutats amb sessions en línia. D'aquesta manera, la formació es pot adaptar millor a les necessitats dels alumnes i arribar a territoris on aquest tipus d'oferta és escassa.
Tot i aquesta vocació itinerant, Manresa continuarà sent un dels punts centrals del projecte, ja que és la ciutat d'origen del fundador i on es troben part de les instal·lacions.
Una empresa amb diverses branques
El projecte empresarial de Basiana no es limita a la formació nàutica. Al voltant de Pro Training Center Group s'han anat desenvolupant altres iniciatives vinculades a la seguretat i a la formació professional.
Una d'aquestes branques és ProFire Training Center, especialitzada en formació en extinció d'incendis i emergències. Aquesta activitat es desenvolupa també a Manresa, on el grup disposa d'un camp de pràctiques per a entrenaments amb foc a la Zona de Pistes.
Aquest tipus de formació s'adreça tant a empreses privades com a organismes públics i pot incloure cursos de prevenció de riscos, simulacions d'emergència o entrenaments específics per a professionals.
La relació entre el món marítim i aquesta formació és directa: molts dels cursos de marina mercant inclouen pràctiques d'extinció d'incendis a bord, un dels riscos més importants en la navegació.
Un projecte que combina mar i interior
El cas de Basiana i de les seves empreses reflecteix una realitat cada vegada més habitual: la possibilitat de deslocalitzar part de la formació especialitzada gràcies a la combinació de classes presencials i eines digitals. En aquest context, ciutats com Manresa poden acollir activitats formatives que tradicionalment s'associaven a entorns molt específics, com el marítim.
Per al fundador de ProNautic, aquest contrast entre mar i interior és també part de l'atractiu del projecte. Portar cursos de marina mercant a una ciutat sense port pot semblar insòlit, però alhora demostra que la formació especialitzada pot superar les limitacions geogràfiques.
Mirant cap al futur
El projecte encara es troba en fase de creixement. Basiana estudia noves línies de desenvolupament, com ampliar l'oferta formativa en emergències o impulsar estudis professionals vinculats a aquest àmbit.
Mentrestant, els cursos nàutics continuen consolidant-se a Manresa amb noves convocatòries i amb l'interès creixent d'alumnes de diferents punts del territori.
Amb aquesta iniciativa, la ciutat de Manresa es converteix en un punt inesperat del mapa de la formació marítima, demostrant que el camí cap al mar també pot començar terra endins.