El CETIM premia Grup Carles i Inoxforma per la seva trajectòria i arrelament territorial

El Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials i Graduats en Enginyeria de la Catalunya Central (CETIM) ha distingit aquest divendres Grup Carles Enginyeria i Inoxforma en el marc de la Festa de Germanor i Homenatge a la Persona Col·legiada, celebrada a Les Comes de Súria davant de més de 300 assistents. L'acte ha servit també per homenatjar professionals amb 25 i 50 anys de trajectòria i per reivindicar el paper de la indústria i el coneixement tècnic al territori.
Grup Carles rep el primer Premi Enginyeria
La gran novetat d'aquesta edició ha estat la creació del Premi Enginyeria, un nou reconeixement impulsat pel CETIM per distingir trajectòries professionals destacades i aportacions rellevants al món de l'enginyeria. En aquesta primera convocatòria, el guardó ha recaigut en Grup Carles Enginyeria.
El Col·legi ha volgut reconèixer els 64 anys d'història de l'empresa igualadina i la seva contribució continuada al sector. Grup Carles va començar com una gestoria familiar vinculada als serveis fiscals i d'enginyeria i, amb els anys, ha evolucionat fins a consolidar-se com un grup de referència.
L'any 1996 va inaugurar la seva actual seu d'Igualada, amb 1.500 metres quadrats d'oficines, i actualment compta amb 113 professionals, la majoria amb titulació universitària, i amb un 35% de dones a la plantilla. A banda de la capital de l'Anoia, disposa d'oficines a Vic, Capellades i Andorra, i desenvolupa projectes tant a Catalunya i a l'Estat com internacionalment, amb actuacions destacades al Marroc i a l'Equador.
El CETIM també ha subratllat la vinculació històrica de Grup Carles amb l'entitat col·legial, ja que membres de l'empresa han participat activament en diferents juntes de govern del Col·legi. El premi ha estat recollit per Xavier Carles, soci i director general de Grup Carles.
Inoxforma, Premi Promoció del Territori
Durant la vetllada també es va lliurar el Premi Promoció del Territori a Inoxforma, un reconeixement destinat a distingir empreses i institucions que projecten la Catalunya Central a través de la innovació, l'excel·lència empresarial i el compromís amb l'entorn.
Inoxforma acumula més de 60 anys de trajectòria industrial especialitzada en la transformació de l'acer inoxidable i en la fabricació de peces i components d'alta precisió, especialment per als sectors alimentari i electrònic.
L'empresa disposa de centres de treball a Manresa i Sallent, amb una plantilla de 50 treballadors a la capital del Bages i 35 més a Sallent. El CETIM n'ha destacat especialment l'aposta per la qualitat, la innovació tecnològica i els processos productius avançats, així com les certificacions internacionals assolides. El guardó ha estat recollit per la CEO de l'empresa, Elvira Garcia.
Reconeixement a les trajectòries professionals
La Festa de Germanor també ha servit per homenatjar les persones que enguany compleixen 25 anys de col·legiació al CETIM. En total s'ha reconegut la trajectòria de vint professionals, en un acte conduït pel degà del CETIM, Jordi Valiente; el vicedegà, Daniel Calvo, i les vocals Ester Badia i Lourdes Calvet.
Així mateix, el Col·legi també ha distingit Joan Casals Artigas, Miquel Casanovas Badia i Josep Vallribera Gallifa pels seus 50 anys d'exercici professional.
Durant la seva intervenció, Jordi Valiente ha fet balanç dels quatre anys al capdavant de l'entitat i ha assegurat que el CETIM deixa "un Col·legi amb més capacitat d'influència". El degà ha reivindicat la necessitat de reforçar la indústria, la innovació i el coneixement tècnic al territori i ha destacat el projecte de la UPC a la Fàbrica Nova com "una oportunitat estratègica per retenir talent, generar activitat econòmica, impulsar recerca i reforçar el vincle entre universitat, empresa i territori".
Més de 300 assistents a la trobada
La celebració ha reunit representants del teixit social, econòmic i professional de la Catalunya Central, així com membres d'altres col·legis professionals. Entre les autoritats presents hi havia la presidenta del Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, Mar López.
Després de l'acte institucional, la jornada continua amb un sopar, ball i activitats lúdiques. El CETIM ha posat en valor la importància d'aquestes trobades per reforçar la cohesió del col·lectiu i fomentar les relacions professionals i personals entre els enginyers i enginyeres de la Catalunya Central.