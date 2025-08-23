L'Alternativa fa entrar Manresa en festa

La Festa Major Alternativa de Manresa (FMA) ha arrencat amb força aquest divendres amb un pregó carregat de crítica social i política, en què s'han llançat dures acusacions contra els propietaris de Cal Jorba, i amb una cercavila plena de música, color i reivindicació que ha omplert diversos carrers i places del centre. Pol Cases i Mireia Cirera han estat els encarregats de posar veu a un discurs que ha combinat denúncia i festa, alhora que han anunciat novetats com el projecte de micromecenatge per dotar la geganta Fadulla d'una companya: la Sibila.
El pregó estrena cercavila i la Fadulla tindrà companya
Una cercavila des de la plaça Puigmercadal fins a la plaça de la Música -que s'estrenava enguany-, un pregó combatiu i internacionalista i els balls i el cercatasques de l'Alternativa (FMA) han donat el tret de sortida al calendari festiu que envairà Manresa els propers deu dies entre els actes oficials i els populars. Pol Cases ha estat el pregoner de l'estrena de la FMA, molt ben acompanyat de Mireia Cirera. Un i l'altra han anat explicant plaça a plaça del recorregut de la cercavila -Sant Domènec, Anselm Clavé i Gispert- el programa d'actes i els concerts tot aprofitant per llançar dards contra els propietaris de Cal Jorba, entestats en prohibir una festa que compleix la seva 34a edició i que, com s'ha recordat, és l'Alternativa en actiu més antiga dels Països Catalans.
Cases i Cirera, que han estat traslladats de plaça a plaça enfilats en un tron -una cadira clavada en una base- sobre les espatlles dels portants, també han revelat una de les novetats que s'engegarà coincidint amb la festa: la geganta Fadulla "està trista" perquè se sent sola. Per això, l'Alternativa iniciarà un micromecenatge per construir-li una companya. Una companya que ja té nom: la Sibila.
"Els gossos del Jorba han bramat"
El pregó de la Festa Major Alternativa de Manresa d'aquest any s'ha fet a dues veus i ha tingut com a eix central la denúncia contra els propietaris de Cal Jorba -"els gossos del Jorba han bramat"-, que segons els pregoners han volgut "viure d'esquena a la ciutat". En el discurs s'ha criticat que "s'han amagat darrere de denúncies i advocats" i s'ha remarcat que, malgrat aquests intents, la festa ha continuat viva: "Què heu fet amb els carrers guarnits de festa i de lluita, donant vida a aquesta ciutat de formigó i silenci?".
Els pregoners també han establert un paral·lelisme entre els "monstres del passat" i els reptes actuals, assenyalant que abans havien estat "generals feixistes, cacics i empresaris que explotaven" i que avui ho són "els rendistes, els especuladors, els cossos policials i els partits feixistes i neoliberals". Amb orgull, han reivindicat l'esperit de continuïtat de l'alternativa: "Ja són 34 anys de festa autogestionada, de compromís de centenars de persones que any rere any han fet possible l'alternativa".
La cloenda del pregó ha tingut un to combatiu i internacionalista, amb referències a la solidaritat amb Palestina i contra les guerres. Els pregoners han remarcat que "quan defensem la nostra festa defensem un món on la vida sigui vivible per a tothom", i han subratllat que l'alternativa també és resistència: "Reivindiquem el dret a la festa i al ball amb el puny alçat perquè l'alternativa també és resistència".
Cercatasques i festa a les places de la Música i de Puigmercadal
Amb una puntualitat inèdita en els actes organitzats pels col·lectius populars de la ciutat, el ball de Revolta i el ball de la geganta Fadulla han donat pas al cercatasques amb la xaranga Buidant la Bota, en una sessió que està previst que finalitzi amb DJ: Noah b2b Shakku.
Durant els dies següents, a la plaça de la Música s'hi podran trobar performances, tallers de salsa i moviment, tarda de folk i glosa, així com activitats pensades per a públic infantil i familiar. També hi haurà actes específics per a les colles, que aquest any recuperen un protagonisme especial.
A partir del dijous 28 d'agost, la festa es traslladarà a la plaça Puigmercadal, on tindran lloc els concerts de nit. El sopar popular donarà pas a l'actuació de l'Orquestra de l'Alternativa, un grup recuperat enguany, format per militants i persones vinculades als col·lectius de l'FMA.
Per l'escenari de l'Alternativa hi passaran noms destacats com Adala, Maria Jaume, Fetus, Groggy Root, així com artistes locals com Full Fields i Júlia Collado Riu. Els estils aniran des del punk, pop i rap fins al reggae, electrònica i indie.
El retorn de l'Alternacolla
Una altra gran novetat és la recuperació de l'Alternacolla, un espai pensat per dinamitzar el concurs de colles i potenciar la participació. S'han creat quatre colles fixes, inspirades en places del Barri Antic: Europa, Anselm Claver, Gispert i Plaça Major. Aquest nou format permet a qualsevol persona sumar-s'hi i forma part d'un projecte de comunitat a llarg termini.
L'objectiu és fomentar vincles socials i reivindicar l'espai públic com un lloc per celebrar, compartir i lluitar. El concurs de colles s'allargarà durant tota la festa i culminarà amb la Batalla de Colles del dimecres 27 d'agost.