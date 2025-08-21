21 de agost de 2025

Plans

La Companya tornarà a celebrar la seva pròpia Festa Major al carrer Sant Andreu

L'espai de treball compartit organitza per tercer any consecutiu una jornada festiva paral·lela a la Festa Major de Manresa amb música, tradicions i sopar popular

  • Les capgrosses Les Companyes i els Vardo Wagon tornaran a protagonitzar la Festa Major del carrer Sant Andreu -

Publicat el 21 d’agost de 2025 a les 20:31

La Festa Major de Manresa també té la seva versió concentrada i reduïda. El proper divendres, 29 d'agost, l'espai de treball compartit La Companya celebrarà al carrer Sant Andreu la tercera edició de la seva Festa Major particular. A partir de les cinc de la tarda, el veïnat i tothom qui s'hi vulgui sumar gaudirà d'un programa ple d'activitats que combinen tradició, humor i música en directe.

Taller, jocs i pregó popular

La jornada arrencarà amb el tradicional taller per personalitzar gorres, braçalets i espirits d'edició limitada, una de les activitats més esperades de la festa. Enguany, el joc del mocador musical substituirà la bingo musical, que l'any passat es va allargar massa.

Com no podia faltar, hi haurà pregó, aquest cop a càrrec del poble convidat, Vilanova i la Geltrú. També es recuperarà la lectura de la notícia de l'any anterior, a càrrec de Pere Fontanals.

Balls i concerts improvisats

El vespre s'animarà amb l'estrena del ball de la Veta i, possiblement, amb l'aparició del Colom Ravero. També hi haurà el tradicional ball de les capgrosses Les Companyes, i un concert improvisat a càrrec de Vardo Wagon.

El ritme continuarà amb la sessió Biribiri divers de la mà de Mallorca Dj.

Sopar i música fins a la matinada

A partir de les nou del vespre, es podrà sopar pa amb tomàquet i embotit a preu simbòlic. El beure també tindrà protagonisme amb la presència d'Hoppits, amb cervesa artesana a preu popular.

La festa acabarà ben entrada la nit, amb la baixada col·lectiva no oficial fins al concert de Clepton, a 2/4 d'11 de la nit.

