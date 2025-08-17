La Festa Major de Manresa recordarà la muntanyenca Txell Fusté amb un homenatge esportiu

La Festa Major de Manresa inclourà el dijous 28 d'agost un acte molt especial dedicat a la desapareguda muntanyenca Txell Fusté, amb una intervenció artística en format Body Art al Parc de l'Agulla.\r\n\r\nHomenatge a Txell Fusté a la Festa Major de Manresa\r\n\r\nLa Festa Major de Manresa viurà el dijous 28 d'agost un dels moments més emotius de la seva programació amb l'acte d'homenatge a Txell Fusté. Serà a partir de les 7 de la tarda al Parc de l'Agulla, dins l'activitat Entrena Diferent, i consistirà en una proposta de Body Art que servirà per recordar la muntanyenca manresana, impulsora d'aquest espai esportiu a la ciutat.\r\n\r\nTxell Fusté va desaparèixer el desembre del 2024 mentre feia excursionisme als Pirineus francesos. El seu cos no va ser localitzat fins a l'inici d'aquest estiu, en una troballa que va commocionar la ciutat i el món de la muntanya. El seu comiat, aquest inici d'agost, va aplegar nombroses mostres d'afecte i reconeixement a la seva trajectòria vital i esportiva, així com al seu paper com a impulsora d'Entrena Diferent, projecte que combinava activitat física, salut i connexió amb la natura.\r\n\r\nAmb aquest homenatge, la Festa Major de Manresa vol retre un record sincer i col·lectiu a Txell Fusté, posant en valor la seva estima per l'esport i la muntanya i mantenint viu el seu llegat en la comunitat manresana.\r\n