Victòria del Manresa CBF a Mataró que l'allunya de les posicions de descens (65-69)

El Manresa CBF ha tancat la primera volta de la fase regular de l'LF2 amb una brillant -i soferta- victòria a la pista del Talenom Boet Mataró, 65-69, i surt de les places de descens situant-se en la novena posició de la taula. La victòria al pavelló Eusebi Millán, però, no ha estat gens fàcil i ha arribat després d'una pròrroga en un partit que ha tingut diverses alternatives en el marcador.
Les locals han començat molt més encertades, però sense poder-se separar de les roses en cap moment. El parcial al final del primer quart era de 21-19, una renda que s'ha ampliat fins al 38-31 al descans. Tornant de vestidors, les bagenques han agafat la iniciativa i s'han posat per davant en el marcador, amb un 43-49 que ho deixava tot obert per a l'últim quart.
En els darrers deu minuts, les locals han aconseguit tornar-se a fer amb les regnes del partit i han acabat forçant la pròrroga, 58-58. En el temps afegit, les bagenques han estat més encertades i s'han endut aquesta important victòria 65-69 per encarar la segona volta des de posicions més tranquil·les.
Mariona Teixidó ha estat la manresana més completa amb 14 punts, 13 rebots i 5 pilotes recuperades.