Troben un segon cos a la falda del pic Rulhe que podria ser el de la manresana Txell Fusté

La Gendarmeria ha trobat un segon cos a la falda del pic Rulhe, als Pirineus francesos, que presumiblement seria el de la manresana Txell Fusté, segons ha pogut saber en primícia NacióManresa. La troballa s'ha fet molt a prop d'on va ser localitzat el primer cadàver el passat 1 de juny, que atribueixen al puig-reigenc Esteve Carbonell, en una zona que llavors era coberta de neu. Els operastius treballen actualment per recuperar el cos d'allà on ha estat trobat, traslladar-lo per a realitzar-li l'autòpsia i iniciar les tasques d'identificació.

En conversa amb el diari, la Gendarmeria no ha volgut confirmar oficialment la localització del cadàver, però no ho ha negat, i ha expressat que, quan es confirmi en tots els seus extrems, ja donaran la informació pertinent. Aquests dies, excursionistes del Bages es trobaven en aquesta franja dels Pirineus francesos de la regió de l'Arieja per fer tasques de recerca, que han interromput a partir de la informació que els ha faciliitat pel cos policial i de salvament de la zona.

Sis mesos desapareguts

Esteve Carbonell i Txell Fusté van desaparèixer el 1 de desembre de 2024, quan van sortir a fer el massís del Rulhe, al vessant francès dels Pirineus, aL nord d'Andorra. Des de llavors, i després d'hores sense notícies, es va posar en marxa un dispositiu de recerca amb la implicació de bombers andorrans i gendarmeria francesa, tant per terra com per aire, en una zona amb condicions climatològiques molt adverses. Voluntaris catalans també van fer batudes a la zona, però sense resultats.

Les tasques es van interrompre pocs dies després per la intensitat de les nevades, i es van reprendre puntualment durant l'hivern i la primavera, tot i que sense cap resultat visible fins a l'inici d'aquest mes. La localització d'un primer cadàver ha estat el primer avenç tangible en la recerca, gairebé mig any després.