La Gendarmeria assumeix que el cos trobat al Rulhe és el de Carbonell, tot i no tenir confirmació oficial

La Gendarmeria francesa dona pràcticament per fet que el cadàver trobat el passat 1 de juny a la zona del pic de Rulhe correspon a Esteve Carbonell, el puig-reigenc desaparegut el desembre passat juntament amb la manresana Txell Fusté. Tot i això, el cos no ha estat identificat científicament i, oficialment, les autoritats franceses no han confirmat la seva identitat.

Fonts del cos policial francès han explicat a NacióManresa que ja disposen dels resultats de l'autòpsia practicada dimecres passat, però que no els poden fer públics perquè "encara no se sap qui és" oficialment la persona trobada. Malgrat això, en la mateixa conversa admeten que "falta un cos per localitzar", en referència implícita a Fusté, fet que posa de manifest que la gendarmeria dona per suposada la identitat del cadàver recuperat fa nou dies.

Un cos localitzat en una zona visible entre roques

El cos va ser localitzat el dissabte 1 de juny a la tarda a la zona del massís del Rulhe, a l'Arieja, a prop del lloc on s'havien concentrat les tasques de recerca al desembre. El cos es trobava a la vista, entre roques i en una zona on la neu havia retrocedit, fet que n'hauria permès la localització després del desglaç de primavera. La troballa la van fer excursionistes del Club Alpí Palamós. La recuperació del cadàver es va fer el mateix dia, i es va ordenar la seva autòpsia per al dimecres següent, 5 de juny.

Identitat no confirmada però pressuposada

La conversa mantinguda amb la Gendarmeria per NacióManresa evidencia una aparent contradicció: tot i insistir que "encara no se sap qui és", quan se'ls pregunta si s'ha localitzat l'altre cos, responen: "No, encara falta un cos" per trobar. Aquesta resposta assumeix implícitament que el primer cadàver és el d'Esteve Carbonell, ja que l'altra persona que es troba desapareguda a la zona és la manresana Txell Fusté.

Amb aquesta formulació, les autoritats mostren una convicció no verbalitzada oficialment però assumida operativament. De fet, en la mateixa conversa, asseguren que la recerca continua centrada en la mateixa zona de desembre passat i que "mai no s'ha aturat", tot i que "no es fa de forma diària". "Hi anem regularment", indiquen, i apunten que encara hi ha neu a la zona, fet que dificulta la visibilitat i l'accés a certs trams.

Sis mesos desapareguts

Esteve Carbonell i Txell Fusté van desaparèixer el 1 de desembre de 2024, quan van sortir a fer el massís del Rulhe, al vessant francès dels Pirineus. Des de llavors, i després d'hores sense notícies, es va posar en marxa un dispositiu de recerca amb la implicació de bombers andorrans i gendarmeria francesa, tant per terra com per aire, en una zona amb condicions climatològiques molt adverses. Voluntaris catalans també van fer batudes a la zona, però sense resultats.

Les tasques es van interrompre pocs dies després per la intensitat de les nevades, i es van reprendre puntualment durant l'hivern i la primavera, tot i que sense cap resultat visible fins a l'inici d'aquest mes. La localització d'un primer cadàver ha estat el primer avenç tangible en la recerca, gairebé mig any després.

La recerca de Fusté s'intensificarà quan es tingui la identificació oficial del cos

Tot i el desglaç progressiu, es continua sense pistes de Txell Fusté. Les autoritats no han redefinit la zona de cerca i insisteixen a NacióManresa que es manté en el mateix àmbit que el del desembre, tot i que l'accés és parcialment condicionat per la presència de neu. El relleu abrupte i l'orografia complexa de la zona fan que qualsevol operatiu sigui llarg i d'alta dificultat tècnica.

A hores d'ara, no hi ha cap indicació oficial sobre quan podria completar-se la identificació del cadàver trobat, però en tot cas, aquest fet condicionarà la cerca de Txell Fusté.