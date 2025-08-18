Castellbell i el Vilar tanca una Festa Major multitudinària amb gran èxit de participació

Castellbell i el Vilar ha posat punt final aquest diumenge a cinc dies intensos de Festa Major que han omplert el municipi de música, cultura popular, gastronomia i activitats per a totes les edats. L'Ajuntament n'ha fet un balanç molt positiu, destacant la gran participació veïnal i el bon ambient que ha acompanyat tots els actes.
Entre les propostes més multitudinàries hi ha hagut els inflables aquàtics i la remullada nocturna a les piscines municipals, que van reunir prop de 400 persones. El concert del DJ Arzzett, dissabte a la nit, es va convertir en la cita amb més assistència, tot i que la resta d'actuacions musicals i sessions de DJ també van rebre una molt bona resposta del públic jove.
L'oferta gastronòmica amb parades i foodtrucks ha estat molt ben acollida, i un dels moments més esperats va ser la recuperació del correfoc amb els Diables Els Resistents, que van tornar després de cinc anys d'absència amb una actuació espectacular.
Les novetats d'aquesta edició també han tingut una gran resposta. Destaca l'observació de la pluja d'estels al Vilar, que va aplegar més de 150 persones, així com la baixada d'andròmines, amb cinc vehicles participants i un nombrós públic. La jornada esportiva concentrada en un matí es va completar amb un vermut popular que va arrodonir l'ambient festiu.
Finalment, el consistori ha volgut fer un agraïment públic a les entitats, empreses patrocinadores, Protecció Civil, personal municipal i totes les persones que, a títol individual, han col·laborat per fer possible una Festa Major que, segons el mateix ajuntament, ha estat tot un èxit col·lectiu.