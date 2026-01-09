Laura Fa obrirà el 2026 del cicle Pessics de Vida amb una conversa al Casino de Manresa

La Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya i l'Ajuntament de Manresa, a través del Centre Cultural el Casino, organitzaran el dijous 22 de gener una nova sessió del cicle Pessics de Vida, que tindrà com a protagonista la periodista Laura Fa. La conversa, que anirà a càrrec del periodista Arnau Espigares, se celebrarà a les 7 del vespre a la sala d'actes del Casino i també es podrà seguir en directe pel canal de YouTube de Manresa Cultura.
Un format íntim per compartir experiències
Pessics de Vida és un cicle de converses que aposta per un format proper i personal, en què els convidats comparteixen vivències, valors i reflexions més enllà de la seva trajectòria professional. Laura Fa serà la primera convidada de l'any 2026 d'aquest espai, consolidat com un punt de trobada entre professionals de referència i el públic manresà.
La sessió està impulsada per la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb la col·laboració del Centre Cultural el Casino, i compta amb el suport de diversos mitjans i entitats del territori.
Una veu reconeguda de la crònica del cor
Laura Fa Campo (Barcelona, 1974) és llicenciada en Història i Periodisme i està especialitzada en premsa rosa i crònica del cor. Amb una trajectòria consolidada, s'ha convertit en una de les veus més reconegudes d'aquest àmbit comunicatiu, aportant anàlisi i context a un gènere sovint associat a l'actualitat immediata.
Durant deu anys va formar part del programa Arucitys a 8TV, una etapa clau en la seva projecció televisiva. Al llarg de la seva carrera també ha col·laborat en programes com Tot es mou (TV3), Obrim fil (TVE), Sálvame (Telecinco) i D Corazón (TVE).
Presència a la ràdio, premsa i pòdcasts
En l'àmbit radiofònic, Laura Fa ha fet crònica rosa a emissores com RAC1, RAC105, Cadena SER i Catalunya Ràdio, on ha aportat una mirada analítica sobre l'actualitat del món del cor. Paral·lelament, escriu a la revista Lecturas, una de les capçaleres de referència del sector.
És també autora dels llibres Els pecats de la xona i tot allò que la Moreneta ens perdona i La xona d'or: consellets per ser una catalana de traca i mocador, publicats per Rosa dels Vents, en què combina humor, crítica social i reflexió sobre la identitat cultural. A més, codirigeix amb Lorena Vázquez el pòdcast Les Mamarazzis, un espai de referència en l'actualitat del cor.
Una conversa conduïda per Arnau Espigares
La conversa amb Laura Fa anirà a càrrec del periodista col·legiat Arnau Espigares Magrí i tindrà lloc dijous 22 de gener, a les 7 del vespre, a la Sala d'actes del Centre Cultural el Casino de Manresa. L'acte també es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube de Manresa Cultura, ampliant així l'abast del cicle més enllà de la sala.
El cicle Pessics de Vida compta amb la col·laboració de NacióManresa, Regió7, Canal Taronja, la DO Pla de Bages, la Llibreria Parcir i la Llibreria Rubiralta.