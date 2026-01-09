El Baxi Manresa espera reforços per rebre el Río Breogan

El Baxi Manresa jugarà contra el Río Breogan (dissabte, 21.00h. DAZN) un d'aquells partits que poden actuar com a termòmetre. Els gallecs formen part d'un grup de quatre equips que tenen sis victòries. Una més de les que té el conjunt manresà. Un triomf de l'equip de Diego Ocampo permetria atrapar el seu rival a la classificació i intentar obrir forat amb la cua de la Lliga Endesa. L'experiència de fa una setmana contra el Bàsquet Girona ha de servir d'avís per evitar qualsevol tipus de relaxament.
Hugo Benítez i Eli Brooks podrien tornar a l'equip per enfrontar-se al Río Breogan. El Baxi Manresa està treballant perquè això succeeixi. Tot dependrà de com responguin dissabte a les càrregues de treball. En cas d'arribar a temps, cap dels jugadors no estarà ni al cent ni al cinquanta per cent de les seves prestacions. Ajudarà molt la bona voluntat. Tant Brooks i Benítez tenen moltes ganes de ser al costat dels seus companys. Max Gaspà continua el seu procés de recuperació seguint en la dinàmica de l'equip sub22 mentre que Dani Pérez segueix sense poder reaparèixer.
La darrera setmana sense viatges, tot i que amb partit intersetmanal, ha servit "sobretot per poder descarregar els jugadors i preparar el partit. Però al final, ens podem adaptar a tot si hi ha bona actitud i bona mentalitat", expressa Ocampo.
A les dues darreres temporades, el Río Breogan s'ha imposat de forma clara al Baxi Manresa al Nou Congost. Ocampo creu que "són coses que passen. Les dinàmiques existeixen i a vegades no saps perquè. Però no ens hem de centrar en el passat sinó en l'ara i l'avui".
El Río Breogan ha guanyat un partit més que el Baxi Manresa després del clar triomf contra l'Unicaja Màlaga la jornada passada (98-82) amb una gran actuació de Mihajlo Andric. L'andalús no és l'únic gran equip que ha caigut contra els gallecs. L'equip dirigit per Luis Casimiro es va imposar a l'UCAM Múrcia a domicili. També va estar a punt de derrotar el Baskonia en un partit que es va decidir al tram final de forma molt ajustada. El Breogan destaca pel seu poder ofensiu, amb gairebé 90 punts al seu favor, i pel rebot ofensiu amb 12,57 captures per partit.
Luis Casimiro ha tingut l'absència en alguns entrenaments de Dragan Apic i Dominik Mavra per processos vírics. El segon és qui sembla que arribarà més justet al partit si és que finalment hi pot arribar. Tot i això, el manxec espera que el sobreesforç que han fet la resta de jugadors durant la setmana no els passi factura dissabte.
L'entrenador del Río Breogan creu que al Baxi Manresa li és beneficiós jugar competició europea ja que "els permet estabilitzar l'equip". Una de les claus del partit serà en opinió de Luis Casimiro "estar al mateix nivell o més d'energia per poder competir". El tècnic ha valorat la recent incorporació de Ferran Bassas al Baxi Manresa i pensa que aquesta unió els ha anat molt bé tant al base com al club bagenc. A Bassas li ha servit per a reivindicar-se i el Baxi Manresa perquè ha substituït una peça clau com és Dani Pérez. Ocampo coincideix amb la seu rival i apunta que Bassa ha aportat "determinació" al joc del Baxi Manresa.
Sergio Manuel Rodríguez, David Sánchez Benito i Fabio Fernández Esteban són els àrbitres designats per dirigir el partit.