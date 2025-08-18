La Festa Major de Navarcles, que es va cloure diumenge, ha estat una de les edicions més participades dels darrers anys. Durant cinc dies, els carrers i espais del municipi s'han convertit en un punt de trobada veïnal amb un programa d'activitats variat, festiu i adreçat a totes les edats.
Un dels elements més destacats ha estat la consolidació dels actes populars, com el carnestoltes d'estiu, el bingo, el vitast i la cercavila tradicional, que han aplegat un públic multitudinari i han esdevingut cita imprescindible del calendari festiu local.
El concurs de paelles s'ha confirmat com un dels grans atractius de la festa, amb la participació de més de 650 persones en una jornada gastronòmica i de germanor. El tapeo popular també ha estat un èxit, amb més de 800 assistents, mentre que la Fira Quitxalla va exhaurir totes les entrades disponibles, demostrant la força i atractiu de les activitats familiars.
La Festa Major ha estat marcada per un bon ambient intergeneracional, amb una programació que ha sabut combinar propostes infantils, juvenils i per a la gent gran, omplint places i carrers de música, cultura popular i convivència.
L'únic contratemps d'aquesta edició ha estat la suspensió del Castell de Focs a causa de l'elevat risc d'incendi forestal. L'acte s'ha reprogramat per a l'11 de setembre.
L'Ajuntament de Navarcles ha expressat el seu agraïment a totes les persones i col·lectius que han fet possible la festa: la Comissió de Festes, la Comissió Jove, la brigada i el personal municipal, així com les entitats locals, el comerç i la restauració i el voluntariat, que han estat clau per a l'èxit de la celebració.