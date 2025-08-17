17 de agost de 2025

10:30

Plans

Festa Major de Navàs 2025: vuit dies plens de música, cultura popular i tradició

Del 19 al 26 d'agost, el municipi viurà una programació intensa amb concerts, balls, activitats infantils i actes de cultura popular

  • La Festa Major de Navàs no podrà reviure aquestes aglomeracions de gent -

Publicat el 17 d’agost de 2025 a les 08:54

Del 19 al 26 d'agost, Navàs es prepara per una de les cites més esperades de l'any: la seva Festa Major. Durant vuit jornades, els carrers i places del municipi s'ompliran de música, cultura popular, espectacles, trobades socials, esport i activitats per a totes les edats.

El programa inclou concerts, balls, sessions de DJ's, cinema, activitats infantils, torneig 3×3 de bàsquet, humor, trobades d'acordions, sardines populars i molt més.

Els actes més emblemàtics

Entre les cites més esperades hi ha:

  • La proclamació del pubillatge
  • Els tradicionals balls de diumenge
  • El Bou, una de les icones de la festa
  • El Nabars, que després de l'èxit de les darreres edicions, tornarà a fusionar cultura popular i música en una nit única

També hi participaran gegants, nans, cascavells, bastoneres i l'Òliba, que ompliran els carrers de color i tradició.

El cartell d'enguany

L'edició 2025 compta amb un cartell inspirat en l'Òliba, símbol de la vila, obra de Guillem Garcia Flotats i David Jordana Garcia, que han estat els encarregats del disseny d'aquest any.

