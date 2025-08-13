Navarcles encén la Festa Major 2025 amb sis dies d'activitats

Navarcles ha donat el tret de sortida a la seva Festa Major 2025 amb un programa que s'allarga sis dies i combina tradició, cultura, esport i activitats familiars. Del 12 al 17 d'agost, el municipi viurà des de concerts i correfocs fins a concursos gastronòmics i jocs populars.
Dimarts 12: ha arrencat la Festa Major amb el Carnestoltes d'estiu
La celebració ha començat amb la Cursa de vigília de Festa Major i ha continuat a la tarda amb la Mini Disco al pavelló municipal i la Rua de Carnestoltes fins al parc Marcel·lí Monrós. El vespre es tanca amb el sopar d'inici de Festa Major i el concert del grup Big Mouthers amb DJ Evi.
Activitats familiars i esportives
Els dies següents oferiran una àmplia varietat de propostes: despertar popular, jocs a la plaça, matinal de teixits, festa de l'escuma, tallers de dansa i la tradicional caminada Navarclina. No hi faltaran les primeres Olimpíades Navarclines, el concurs de paelles, el torneig d'escacs, l'escape room o la ballada de gegants.
Nit i música com a protagonistes
La música tindrà un pes destacat amb el concert de Tapeo Sound Sistem, el Nit de Tapeo i el quart concurs de duets i solistes amateurs. També s'hi afegiran actuacions itinerants i espectacles com el Robobots o la Nit de Festa Major amb l'orquestra Marinda.
Cap de setmana intens i final de festa
El cap de setmana inclourà activitats com el concurs de pesca infantil, la matinal esportiva per a tota la família, el torneig de pàdel exprés i la fira de la Quitxalla. El diumenge es viuran el vermut popular, el bingo de Festa Major, el castell de focs i el ball de cloenda amb l'orquestra Marinda, abans de posar el punt final amb la remullada nocturna.
Tot el programa es pot consultar en aquest enllaç.